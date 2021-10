“NÉ CON LO STATO NÉ CON I NO VAX È UN LUSSO CHE ORA NESSUNO PUÒ CONCEDERSI” – MICHELE SERRA MANDA UN MESSAGGIO AI NOVAXISTI DE’SINISTRA - "I DISORDINI ROMANI DI IERI CERTIFICANO IN MODO DEFINITIVO L'EGEMONIA POLITICA DEI FASCISTI SUL MOVIMENTO NO VAX. LO STATO STA VINCENDO, ED È UNA VITTORIA DEI CITTADINI VACCINATI..." - VIDEO

I disordini romani di ieri certificano in modo definitivo l'egemonia politica dei fascisti sul movimento No Vax. È relativamente poco importante sapere se si tratti di una scelta strumentale, che varrebbe per qualunque altra forma di rivolta contro le odiate istituzioni, oppure di effettive affinità. Certo diventa ben difficile, per tutti, affrontare il fenomeno No Vax senza tenere conto del pesante cappello politico che su quelle posizioni grava.

A sbraitare contro la «dittatura sanitaria», non solo in Italia, è fondamentalmente la destra estrema, e Trump e Bolsonaro sono stati gli indiscussi leader mondiali del negazionismo. Esiste, seppure assai minoritario, anche un "novaxismo" di sinistra, che mette in discussione il diritto dello Stato di limitare le libertà individuali, temendo la sorveglianza e il controllo del potere sulla vita dei cittadini. Un pensiero "alto", volendo, e ben strutturato nelle parole di filosofi che avrebbero però scarse possibilità di citare Foucault in mezzo agli ultras romanisti e laziali e ai nazisti veneti, che preferiscono, di norma, un pensiero più sbrigativo. Capita, nella storia degli uomini, di trovarsi davanti a un bivio davvero brutale, o di qua o di là, e siccome le sfumature sono importanti dispiace, in quei momenti, essere costretti a trascurarle. Ma il bivio è proprio un bivio, così si manifesta dalla notte dei tempi: o si va di qua, o si va di là, manca il tempo per architettare una terza via. Né con lo Stato né con i No Vax è un lusso che nessuno può concedersi, specie nel momento in cui il muro del vaccino, e di tutte le altre misure (sì, costrittive), sta finalmente arginando la pandemia. Lo Stato sta vincendo, ed è una vittoria dei cittadini vaccinati.

