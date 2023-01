“NESSUN VACCINO ALLA FAMIGLIA DI CAMILA GIORGI. MADAME? MAI VISTA MA CONOSCEVO I SUOI GENITORI” – LA DOTTORESSA DEI FALSI GREEN PASS INGUAIA LA TENNISTA E LA CANTANTE. E ORA SI VA VERSO IL PROCESSO - MADAME NON RISCHIA DI ESSERE ESCLUSA DAL FESTIVAL DI SANREMO. IL CONDUTTORE AMADEUS HA GIÀ CHIARITO CHE IL REGOLAMENTO NON CONSENTE L’ESPULSIONE, MA LA CANTANTE ANDRÀ A GIUDIZIO....

Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per repubblica.it

"Camila Giorgi? Certo, era mia paziente insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Francesca Calearo, in arte Madame? Mai vista prima". Due ore e mezza di incidente probatorio davanti al pubblico ministero per la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, medico di base attorno a cui ruota l'inchiesta sulle false vaccinazioni aperta dalla Procura di Vicenza. Un'inchiesta con indagati del calibro della cantante che tra pochi giorni si esibirà sul palco del festival di Sanremo o della tennista reduce dagli Australian Open.

Ma se dell'atleta marchigiana la dottoressa ha saputo snocciolare fatti e circostanze, anche dopo il riconoscimento fotografico avvenuto davanti al magistrato, per quel che riguarda l'artista la deposizione è stata più sfumata. Del resto, Daniela Grillone Tecioiu l'aveva detto anche in sede di interrogatorio. "Io conoscevo i genitori di Francesca Calearo, non lei direttamente".

Centinaia di indagati

Ma il nome della cantante figura tra quelli di altre centinaia di persone da tutta Italia, tra cui anche molti rappresentanti delle forze dell'ordine, dipendenti delle professioni sanitarie e, più in generale, della pubblica amministrazione. Tutti devono rispondere del reato di falso ideologico. Gli indagati dalla Procura di Vicenza sono 23 ma l'elenco dei clienti dello studio di Creazzo che faceva falsi vaccini per ottenere Green Pass validi è molto più lungo.

Dalla banca dati dell'Usl 8 di Vicenza Francesca Calearo risulta vaccinata il 10 novembre 2021 anche se poi, al culmine della polemica, era stata proprio lei ad ammettere tutto sul suo profilo Instagram, scaricando sostanzialmente la colpa sui genitori da tempo sostenitori della medicina alternativa. Madame aveva confessato di non essersi mai immunizzata contro il Covid e anche se dopo 24 ore dopo aveva eliminato il post, per la Procura quella vale come una confessione. Si andrà dunque a dibattimento e le confessioni saranno inserite nel fascicolo processuale.

