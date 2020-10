“NICOLA, TI GIURO CHE QUESTA È LA MIA ULTIMA ‘DOMENICA IN’” – MARA VENIER SU “OGGI” PROMETTE AL MARITO: “DALL’ANNO PROSSIMO SONO TUTTA TUA” – “NON MI RENDO ANCORA CONTO DI ESSERE ARRIVATA A 70 ANNI, MI SENTO SEMPRE UNA RAGAZZA DI 30. SONO SERENA, NON HO MAI BASATO LA MIA VITA SULL’AVVENENZA. NIENTE MI HA DATO GIOIA, NELLA VITA, COME…”

«Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio».

Mara Venier festeggia i suoi primi 70 anni sulla copertina di OGGI, in edicola da domani. E, dopo aver ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera, dalle colonne del settimanale fa una promessa al marito Nicola Carraro: «Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua».

