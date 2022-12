Valerio Palmieri per “Chi”

Mario Caucci è un imprenditore romano di 35 anni. La sua famiglia ha costruito un impero con le cave di marmo e lui è – così lo chiamano gli addetti ai lavori – “il Re del Travertino”. Il motivo per cui in questi mesi è emerso il suo nome, però, è che è stato sposato per 11 anni con Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. Incontriamo Caucci nel suo ufficio a Tivoli.

È giovane, ma sembra un uomo che ha vissuto due volte: la prima è finita con la separazione dalla Bocchi, la seconda è iniziata con l’aiuto della famiglia, degli amici, dei figli. E della sua nuova compagna, Martina, che ha creduto in lui ancora prima che lo facesse lui stesso. Lo chiariamo subito: il nostro scopo non è quello di mettere in cattiva luce Noemi Bocchi o di difendere Caucci dalle accuse della moglie – fra di loro è in corso una causa della quale parleremo nella prossima puntata – qui vogliamo chiedere, a una persona, coinvolta suo malgrado dai fatti, che cosa pensa della storia fra la flower designer e Totti.

Domanda. Noemi Bocchi è ancora sua moglie? Vi siete lasciati nel 2017 e separati nel 2019, giusto?

Risposta. «La separazione giudiziale si è conclusa nel 2019, ma non ancora il divorzio».

D. Siete stati insieme 11 anni e avete due figli: ha investito tanto in questo rapporto...

R. «Ho fatto in modo che quella fosse la storia più bella del mondo. E lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo.

Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Ho perso rapporti per proteggere quello che stavamo costruendo insieme. Questa cosa mi ha penalizzato negli anni, perché allora non volevo sentire nessuno dei miei familiari più stretti. Ho un rapporto unico con mio nonno, che per me è la persona più importante, come con mia mamma, che purtroppo non c’è più, con mio padre e mia sorella: tutti mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono arrivato a rompere con tutta la mia famiglia, a uscire di scena dalle nostre aziende. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato, perché più ero solo e più potevo essere governabile».

D. Quali erano le perplessità della sua famiglia?

R. «Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente – e continua a sapere oggi perfettamente – che cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie: qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi».

D. Sua moglie le è stata sempre fedele?

R. «No comment...».

D. Lo scorso febbraio Noemi Bocchi viene indicata come la nuova fiamma di Totti. Lei, da ex marito, come l’ha presa?

R. «L’ho saputo dai giornali come so le cose che riguardano i miei figli: le so dai giornali».

D. Che cosa pensa si sarebbe potuto fare per tutelare i figli?

R. «Si poteva fare molto, perché a vivere con un’altra persona non sono i miei figli. È una questione di condotta e quella che oggi io condanno è quella condotta sconsiderata che espone i figli, sempre per arrivare ad altri scopi».

D. A luglio abbiamo fotografato Totti sotto casa di sua moglie. A chi appartiene quella casa?

R. «È di Noemi. Essendo stata indicata come imprenditrice nel campo delle decorazioni floreali, l’avrà pagata con le sue risorse».

D. Sui giornali si legge che la Bocchi proviene da Roma Nord, da una famiglia agiata.

R. «Sto passando le pene dell’inferno a causa di quello che è uscito sul mio conto, eppure nessuno si è preso la briga di verificare le informazioni su mia moglie. Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come si è detto?».

D. Secondo lei sua moglie ha sofferto l’esposizione mediatica?

R. «Io penso che, comunque vada, rimarrà sempre l’ex moglie di Mario Caucci e la compagna o ex compagna di Francesco Totti».

D. Che cosa significa “So bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie”, come ha dichiarato a caldo?

R. «Nella vita contano i fatti più che l’immagine. La bellezza va e viene, ma quello che conta è ciò che uno fa e come lo fa: ed è questo che rimane».

D. Ci tolga una curiosità: ha visto l’anello che Totti ha regalato a sua moglie?

R. «Ho visto qualche foto. La cosa che mi sembra strana è che, su un milione di gioiellerie che ci sono nel mondo, quell’anello provenga dalla stessa dove acquistai l’anello di fidanzamento con cui chiesi a mia moglie di sposarmi».

D. Secondo lei, come andrà a finire la storia fra Totti e Noemi?

R. «Spero che, siccome hanno accelerato i tempi in maniera non normale – perché la storia è uscita pochi mesi fa e vivono già insieme – e siccome ci sono di mezzo cinque figli, cinque vite, mi auguro che questa storia vada avanti per lunghissimo tempo, perché non si possono mettere inutilmente i figli in questo tritacarne.

Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma devi farlo preservando quelle che sono le uniche vere vittime, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto. Mia figlia, l’altro giorno, mi ha detto: “Guarda, papà, c’è un fotografo”. Potevano fare (Totti e Noemi, ndr) quello che volevano senza mettere a rischio di esposizione i figli, perché neanche loro sanno come andrà a finire la loro storia. E a maggior ragione lui, visto che è una persona esposta, avrebbe dovuto essere più prudente di tutti gli altri».

D. Sente ancora sua moglie?

R. «Sì, ci sentiamo per i figli... c’è un rapporto teso».

D. Totti ha creato subito un ambiente familiare con Noemi: cene con i figli, feste di compleanno, uscite tutti insieme. Pensa che sia innamorato?

R. «Penso che Totti sia innamorato dell’idea della famiglia, come lo ero io...».

