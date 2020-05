“NON CONOSCO PORNHUB, CHE MI FREGA?” – CICCIOLINA A RADIO CAPITAL: “NON LAVORO DA DICEMBRE E NON HO RICEVUTO NULLA DALLO STATO. IL GOVERNO STA GESTENDO MALISSIMO L’EPIDEMIA, MOLTA GENTE È MORTA PER LA LORO INCAPACITÀ” – “IL LOCKDOWN? PENSA A QUANTI BAMBINI NASCERANNO. IL MARITO CHE AVEVA UN’AMANTE O ANDAVA A PROSTITUTE ORA DEVE STARE CON LA MOGLIE” – “RAI 1 È DEI 5 STELLE. MILLY CARLUCCI MI VOLEVA A BALLANDO MA HANNO ELIMINATO IL MIO NOME…”

Cicciolina non conosce Pornhub. A Radio Capital, rispondendo a una domanda sugli abbonamenti premium regalati da diversi siti hard nei giorni di quarantena, Ilona Staller ammette: "La cosa mi è sfuggita, non seguo il porno. Perché dovrei seguirlo? Ma che mi frega. La pornografia è diversa da quella del passato, è tutto inflazionato. Ormai c'è YouPorn o gli altri canali di cui avete parlato voi e che io non conosco. Non saprei neanche dire quanto si guadagna". La stella del porno pensa che il lockdown abbia favorito i rapporti coniugali: "Pensa a quanti bambini nasceranno fra qualche mese. Il marito che aveva un'amante o andava a prostitute adesso deve stare con la moglie e magari dice vabè, non potendo andare con l'amichetta... o amichetto, o trans... i gusti degli italiani sono memorabili".

Cicciolina (che ha appena pubblicato "Cicciolina - la mia vera storia", autobiografia acquistabile sul suo sito ufficiale) racconta anche come sta vivendo in tempo di covid: "Sta andando come tutti, sono chiusa in casa, dallo stato non ho ricevuto nulla. Faccio la spesa in mascherina e torno a casa. Vorrei tornare alla normalità, casa mia è bella come quella di tanti italiani, ma quando ti viene proibito di poter uscire è come stare al coprifuoco. Come in una guerra".

La ex deputata dei Radicali è critica con la politica: "La stanno gestendo malissimo. A fine gennaio si sapeva già che c'era questo problema, avrebbero dovuto intervenire subito. Basta vedere gli ospedali che non erano attrezzati. Molta gente è morta per l'incapacità del governo, che era in ritardo. Visto che molta gente non sta lavorando, perché politici e deputati non devolvono 30% del loro stipendio alla gente che sta messa male?". Quando le si fa notare che è una proposta dei 5 stelle, la Staller è scettica: "Ma per favore... e dove stanno questi soldi? Non voglio fare nomi, chi vuol capire capisca".

Come si svolge la giornata di Cicciolina? "Ho 15 gatti, persiani cincillà, e la mattina appena mi alzo gli do da mangiare, poi mi metto al pc, controllo le email e rispondo. Ne ricevo tante, anche da paesi esteri, visto che in Italia non mi danno spazio perché sono un personaggio scomodo. Il mio nome gira da anni fra Isola dei Famosi, Grande Fratello... Milly Carlucci mi aveva messo in testa alla lista per Ballando con le stelle, e il mio nome è stato eliminato. Le tv sono politicizzate e Rai1 è dei 5 stelle. Che strano, vero?"

