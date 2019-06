“NON HO ANCORA CAPITO QUALE SIA LA VERITÀ NEL CASO PAMELA PRATI” - BARBARA D’URSO COSTRETTA AD AMMETTERE: “E’ UNA STORIA ASSURDA, CI PENSERÀ LA MAGISTRATURA, ANCHE PERCHÉ CI SONO MOLTE DENUNCE” - CRISTIANO MALGIOGLIO LA DICE TUTTA: “LA PRATI HA FATTO UNA FIGURA DI ME*** - AVREBBE AVUTO PIÙ SUCCESSO SE AVESSE DETTO: ‘MI SPOSO MALGIOGLIO’, ERA MOLTO PIÙ CREDIBILE”

1 - BARBARA D’URSO: “IL CASO PAMELA PRATI HA INCOLLATO IL PUBBLICO ALLA TV, NON SO QUALE SIA LA VERITÀ”

Non è la D’Urso sia da attribuire al caso di Pamela Prati, una tra le storie più incredibili degli ultimi anni. La sua trasmissione si è occupata della vicenda per circa tre mesi, rispondendo alla domanda espressa dal pubblico di saperne di più. C’è anche questo, ma non solo secondo la conduttrice, alla base del trionfo di un format nuovo, confezionato allo scopo di ottenere una media di share di circa il 12%. Le aspettative della rete sono state ampiamente superate dalla D’Urso che ha salutato la prima edizione del talk show avendo ottenuto anche il 20% di share in media.

La vicenda Prati vista dalla D’Urso

Al caso Prati, però, la D’urso attribuisce solo una parte del suo successo: “Anche merito del caso Prati. Ma la nostra forza è stare sulla notizia e parlare di ciò di cui parla la gente. I settimanali e i siti ne erano pieni, tante trasmissioni se ne sono occupate, noi abbiamo portato avanti un’inchiesta che ha tenuto incollato il pubblico”. Ci tiene a puntualizzare, però, che la media del programma era già più alta dell’obiettivo di rete ancora prima che scoppiasse la vicenda del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone:

Ma voglio precisare che la nostra media era già superiore all’obiettivo di rete prima che esplodesse il caso Prati, e andavamo contro il colosso Montalbano. E che “Live” dura tre ore e mezza e di certo la scaletta non era fatta solo del caso Prati. Abbiamo avuto picchi di share anche del 35% e non erano sul caso Prati ma su altri argomenti.

Le responsabilità di Prati, Perricciolo e Michelazzo

La D’Urso ammette di non avere ancora compreso quale sia è la verità celata dietro questa vicenda incredibile. Non se la sente di dare completamente credito alla versione di Eliana Michelazzo, che sostiene di essere stata lei stessa una vittima, né a quelle rese da Pamela Perricciolo e dalla Prati: “Io non ho ancora capito la verità. È una storia assurda. Ora per fortuna ci penserà la magistratura, anche perché ci sono molte denunce”. E sull’intervista all’ex showgirl del Bagaglino saltata a poche ore dalla diretta, conclude:

Durante questa storia non l’ho mai sentita. L’ho vista solo una volta, a tu per tu, fuori dal mio camerino perché lei aveva messo come condizione quella di incontrarmi prima di venire ospite nella penultima puntata di Live. L’ospitata sarebbe stata a titolo gratuito. Come credo tutti sanno, il giorno dopo non si è presentata. E guardi, a me non spaventa un pezzo di trasmissione “vuota” perché io riesco a parlare anche del panda d’Egitto, che non esiste. È che io non prendo in giro la gente. Se concordi l’ospitata, Canale 5 fa i promo per annunciarti, io a Pomeriggio 5 faccio lo stesso, tu non vieni, allora io devo raccontare come sono andate le cose.

2 - MALGIOGLIO ATTACCA PAMELA PRATI: “HA FATTO UNA FIGURA DI M***”

Fabrizia Volpino per https://www.style24.it

Cristiano Malgioglio, mentre in un primo momento è stato clemente con Pamela Prati e ha provato a giustificarla, adesso non ha più mezzi termini. Intervistato da Adnkronos si è scagliato contro la soubrette sarda, dicendo chiaramente che ha fatto soltanto una figuraccia.

Malgioglio contro la Prati

Cristiano Malgioglio ha sempre cercato di giustificare Pamela Prati, tendendole talvolta anche la mano. Qualche settimana fa, in un’intervista rilasciata a Adnkronos aveva dichiarato: “Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e questo mi dispiace perché sono un uomo molto sensibile. Pamela ha sbagliato, ha preso in giro in telespettatori e deve chiedere scusa, ma non me la sento di condannarla”.

Ad oggi, dopo che sono emerse tante altre verità, Cristiano ha tuonato: “Pamela Prati ha fatto una figura di m***a! Da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. L’opinionista del Grande Fratello 16, sempre parlando con Adnkronos, ha stravolto la sua posizione in merito a tutta questa squallida vicenda di finti matrimoni e sposi fantasma.

In particolare, il paroliere non ha accettato l’atteggiamento da primadonna che Pamela ha continuato a sventolare nonostante le tantissime bugie. La Zia Malgy ha concluso: “Se avesse detto che si sposava con me avrebbe avuto tutte le copertine senza fare la figuraccia che ha fatto e poi che cosa gli ha portato tutto questo? Soltanto dolore. L’amore virtuale non esiste; che senso ha avuto questa storia che ha riempito tutte le pagine dei giornali? Io non l’avrei neanche presa in considerazione”. Insomma, Cristianino sembra che abbia iniziato a condannare non solo tutto il sistema di questi strani amori virtuali, ma anche la Prati.

Cristiano sul Gay Pride

Prima di tornare alla sua vita “dolce amara” Cristiano si è espresso anche in merito alla polemica sul Gay Pride che ha visto come protagonista l’amica Caterina Balivo. La conduttrice era stata scelta come madrina, poi, a causa di alcune sue dichiarazioni poco felici, è stata fatta fuori.

Malgioglio ha dichiarato: “Mi dispiace che Caterina non sarà più la madrina al gay pride di Milano perché è una mia cara amica. Secondo me ha fatto una battuta, ma non voleva offendere però bisogna fare sempre attenzione e misurare le parole. A me personalmente, ad esempio, non mi hanno toccato minimamente ma ad altre persone, magari più sensibili, la battuta non è piaciuta.

Quando si parla bisogna stare attenti a come si dicono le cose, in questo periodo cadono i 50 anni del movimento Lgbt che sta facendo una battaglia incredibile contro ogni forma di discriminazione e che ha smosso tutto il mondo, a New York, ad esempio, sarà una star come Madonna a chiudere il gay pride”. Cristianino è stato clemente con l’amica Caterina, ma, considerando il cambiamento di opinione che ha avuto su Pamela Prati, possiamo ipotizzare che, tra qualche tempo, anche la Balivo potrebbe ricevere lo stesso trattamento.