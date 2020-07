AUTUMN FALLS - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

autumn falls tw 10

“Io non ho mai lavorato, neanche un giorno, nemmeno part-time. A scuola ero una cheerleader, e durante le lezioni passavo il tempo a fantasticare sul mio futuro nome d’arte. A casa, facevo i tutorial di trucco, li caricavo su Youtube, e poi, certo, guardavo il porno. Sognavo di essere come le pornostar che vedevo sui siti e seguivo su Instagram. Ed ora, eccomi qua!”. Caro Dago-lettore, stai lieto, c’è gran promessa di porno e di onanistici sballi: largo alle nuove generazioni, largo ai 20enni, largo a Autumn Falls!

Giuro, ho tentato, scovato, indagato, ma il nome vero di questa meraviglia non l’ho trovato, vedi un po’ se ci riesci tu, io intanto ti dico che Autumn è nata a New York il 4 agosto 2000 (ehi, voi di Pornhub! Avete sbagliato la data! Mettete che è del Leone, ed è nata l’8 aprile?!?) e se questi sono i risultati dei coiti di inizio millennio qualcuno mi dia un cazzotto, uno strattone, mi svegli dell’intontimento che tale visione mi provoca, perché qui siamo oltre ogni possibile resistenza. Io non so a che punto di erezione sei, quanto puoi resistere, questa qui c’ha curve e tette naturali eppur bombastiche, e una pelle che brucia le dita a solo toccare lo schermo.

autumn falls tw 9

Le donne che mi leggono si risparmino pantomime! So benissimo quanto siete bagnate e quanto state torcendovi e scavallando le gambe a dissimulare l’umido che vi appiccica le cosce! C’è niente da fare, è "colpa" di Autumn Falls, di quello che questo porno demonietto provoca. Ma falla finita, non me lo dire, non ci credo, non è possibile che tu non ti sia mai divertito con le porno performance di tale femmina scatenata. Se è vero, è una indecenza, e non hai scuse: su che pianeta vivi? Rimedia subito, ci sei rimasto solo tu, a non conoscere Autumn Falls! No, non sto esagerando, ma guarda che ascesa, che scalata Autumn ha fatto in questi ultimi mesi.

autumn falls lato b

"Brazzers" l’ha messa sotto contratto in esclusiva, ti rendi conto? Roba che non fa più nessuno, strategie di marketing rischiose a meno che non ti capiti un corpo simile ma soprattutto una voglia, una ninfomania con cui penso ci nasci (senti, ma secondo te: pure nel viso Autumn non ha rifatto nulla? Va bene i filtri, però, qualche punturina… ma alle labbra no, le labbra sono vere!).

autumn falls wet pussy seduction

Autumn Falls ha iniziato col porno a 18 anni, appena diplomata: troppo pigra per continuare gli studi, troppo decisa a fare la modella, anche se le agenzie di moda a cui ha bussato le hanno risposto picche. Troppo bassa, troppo seno, troppa carne, troppo tutta, e allora Autumn ha virato, dice che un suo amico ha spedito le sue foto a "East Coast Talent", una delle più importanti agenzie di pornostar, e John O’ Byrne, boss della "East Coast", per poco non sviene quando le ha viste! C’è chi certe tette e natiche e curve sì che le sa capire, e apprezzare!

E adesso, schiattiamo di invidia, perché ti devo raccontare che fortuna sfacciata hanno certi uomini: non solo sono superdotati e sc*pano per vivere e per le loro sc*pate diventano ricchi e famosi, ma hanno pure chi gli fa regali non ricambiabili. Markus Dupree è uno degli attori porno più quotati: esattamente un anno fa si è separato da Bridgette B., gran gnocca, e una mattina ecco che lo chiama Kayden Kross, altra gran gnocca ma in questo caso sua capo e regista in un porno: “Markus”, gli dice Kayden, “vieni sul set che ti presento la tua futura moglie”.

autumn falls ig

Markus ci va, e chi ci trova? Autumn Falls, ovvio, sebbene lui non sapesse chi fosse. Markus vede Autumn ma di schiena, la stanno truccando, tu pensa la sua faccia (e la sua erezione) quando gliela presentano e gli dicono che lei è la sua partner nel film! Sua partner a una condizione: niente anale, la ragazza era agli inizi, ancora non lo faceva (non ti azzardare a lasciarmi per andare a guardare i suoi anali! Sii educato, finisci di leggermi).

A Markus, non infilare sul set il suo pene nelle chiappe di Autumn, credi gli sia importato? Lui stava già sulle nuvole rosa, innamorato perso! Oggi – salvo scherzi dell’ultima ora, e salvo scaz*i da convivenza – Autumn Falls e Markus Dupree sono tra le coppie porno più ammirate (soprattutto lui, dai!), e seguite sui social: fanno tendenza, specie i video in cui Markus mostra le grazie della sua fidanzata.

autumn falls markus dupree tw

Il suo debutto porno anale, Autumn poi l’ha fatto con Markus, anche il suo debutto porno in threesome, Autumn l’ha fatto con Markus (e con Jules Jordan). Autumn non nasconde d’essere entrata nel porno avendo del sesso poca esperienza: ha perso la verginità a 16 anni, e si è buttata nel porno senza mai aver fatto sesso con una ragazza. Il lesbian è stata la sua prima scena in assoluto: porno lesbici che, come puoi vedere, le riescono alla grande. Ho finito, puoi andare, anzi no, leggi che a mio parere il lesbian più acceso di Autumn è quello con Riley Reid, e ora vai, e spassatela!

