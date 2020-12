“NON HO VENT’ANNI E NON LI VOGLIO” – LE OVER 50 NON CI STANNO A FARSI ROTTAMARE DA RUGHE E SMAGLIATURE - LE “PERENNIAL” TENGONO BANCO IN OGNI CAMPO, DA JENNIFER LOPEZ A FABIOLA GIANNOTTI, DIRETTRICE DEL CERN - E' UNA BRUTTA NOTIZIA PER LE VENTENNI: PER ROTTAMARE QUESTA GENERAZIONE DI PREZZEMOLINE HIGHLANDER E FARSI LARGO, DOVRANNO DARSI DA FARE...

gina pell perennial

Claudia Guasco per http://www.ilmessaggero.it

Lyn Slater è una blogger che ha deciso di chiamarsi Accidental Icon. Non a caso: ha 64 anni, insegna alla Fordham University, è appassionata di moda ed è fashion influencer, da quando fu fotografata per caso tra il pubblico di una sfilata a New York. Le sue foto con camicia bianca, stampe grafiche e gioielli design hanno 750 mila seguaci. «Non ho vent' anni e non voglio avere vent' anni - ha detto a W Magazine - Ma sono piuttosto forte, e quindi, eccomi qui».

gina pell

E come lei, tante. Over cinquanta carismatiche, spesso molto belle, che mai come ora stanno imponendo la loro identità di genere, culturale e anagrafica. Sono le perennial, accomunate dall' età ma soprattutto da uno stato mentale: «Sono persone che si lasciano coinvolgere. Sono curiose, fanno da mentore, sono appassionate, creative, sicure di sé, collaborative. Hanno un mondo di pensare globale, si assumono rischi perché continuano a spingersi oltre i limiti e sanno come azzardare», è il ritratto di Gina Pell, l' imprenditrice digitale che ha coniato il termine.

IL MESSAGGIO

La versione italiana che è sbarcata sui social dapprima timidamente - «Ma chi ci guarderà», pensavano - e ora pubblica post con oltre un milione di visualizzazioni è quella delle Magnificheperennial. Tre amiche chic, intelligenti, spiritose e soprattutto anta portabandiera delle perennial, «donne curiose di quello che succede nel mondo, che stanno al passo con la tecnologia e hanno amici di ogni età».

julia roberts

Le rappresentanti della categoria sono distribuite in ogni campo. Nel cinema, dove Demi Moore in gran forma a 57 anni sale in passerella con calze a rete e lingerie. Nella musica, con Jennifer Lopez che lancia il nuovo singolo con uno scatto in cui indossa solamente l' anello di fidanzamento da 15 carati. Il fisico per imporsi, come veicolo di un messaggio forte e diretto. «Viviamo la vita senza data di scadenza», dicono le tre Magnifiche.

Libere e consapevoli: Julia Roberts, 53 anni, si fa fotografare al tavolo di cucina, senza trucco e con gli occhiali, mentre gioca a carte con la nipote, Monica Bellucci, 56 anni, ha raccontato della sua vita tra compiti delle figlie e pranzi da preparare durante il lockdown. Valeria Golino, presentando il suo ultimo film da regista, a 55 ha avuto il coraggio di dire: «In questo momento non mi sento scintillate».

julia roberts

GRUPPO NUMEROSO

Probabilmente a trent' anni non lo avrebbero mai fatto: il 67% delle over 40, sono i risultati del Rapporto Coop 2019, dichiara di vivere meglio rispetto a una decina di anni fa. Per il 61% la realizzazione personale è una priorità, il 60% afferma che uno degli aspetti più importanti della vita è saper accettare le sfide e il 63% si definisce ottimista. Soprattutto, l' 80% si dichiara curiosa di esplorare percorsi nuovi.

fabiola gianotti (4)

Super perennial è Fabiola Gianotti, prima donna direttrice del Cern di Ginevra, nominata nel 2016 e riconfermata l' anno scorso: il 4 luglio 2012 ha annunciato la prima osservazione di una particella compatibile con il bosone di Higgs.

Studia fisica, suona il piano, le piace andare a correre. Oltre la gabbia dell' età veleggia anche la scrittrice di Va' dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro, che alla soglia dei cinquanta si è liberata: «Io mi sento tigre, sono ferocissima, per questo pratico arti marziali da 40 anni. Solo ora, dopo anni, ho trovato un equilibrio».

E poi ci sono l' attrice Sarah Jessica Parker, che ha prestato il suo volto senza ritocchi fotografici per una campagna a favore dei terremotati del Nepal, e l' ex first Lady Michelle Obama, con le sue campagne sociali condotte indossando abiti indimenticabili. Sono il simbolo delle perennial oltre gli schemi, impegnate e ancora più verdi dei millennial: il 100% di loro fa la raccolta differenziata, l' 89% usa poca plastica, il 79% ha ridotto il consumo di carne, il 70% ha sostituito l' auto con i mezzi pubblici e il 64% acquista prodotti bio. Fanno tendenza e soprattutto sono tante. Le proiezioni dicono che, entro il 2024, negli Usa gli over cinquanta (uomini e donne) saranno il più numeroso gruppo demografico.

demi moore 1 demi moore monica bellucci malena

monica bellucci malena