Alessia lascia finalmente Lino che alla fine si consola con Maika

Il grande piatto del giorno è arrivato a inizio puntata. Alessia è finalmente riuscita a portare Lino al falò di confronto dopo cinque tentativi andati a vuoto. C'è voluta la grande creatività napoletana, il cuore partenopeo, mamma Napoli che getta il cuore oltre l'ostacolo. Alessia invita Filippo Bisciglia a registrare un video col suo cellulare, video recapitato al compagno che se ne stava beato tra le braccia di Maika.

"Mi fai schifo", è l'esordio della conversazione vincente, "parlo io perché tu non puoi parlare perché sei una mer**". Lo dico da napoletano, Lino non è stata una bella pubblicità per la ‘categoria'. Un uomo che non ha mai chiarito nulla a se stesso e alle altre, un pupazzo con atteggiamenti criminali, fallito drammaticamente nella vita amorosa. Quando viene, giustamente, scaricato da Alessia, si butta nelle braccia di Maika quasi a farle credere che lui ha fatto una scelta. Pessimo. Ma ha già detto tutto Alessia.

Raul è la sorpresa di questa edizione. Doveva essere il geloso di questa edizione e lo è stato, ma è pur vero che Martina sta mettendo a durissima prova il loro amore. La vicinanza al singolo Carlo è ormai conclamata, Raul al terzo falò se ne rende conto:

Continuo a vederla, vedo che non si preoccupa, vedo che è abbastanza presa, questa cosa mi preoccupa molto. Riesce in così poco tempo a scambiarsi delle attenzioni, delle cose belle e carine, avvicinamenti, baci, sguardi, battute. Mi sta smontando delle cose.

È a quel punto che in Raul cambia qualcosa e – sorpresa! – decide di passare al contrattacco lasciandosi vedere per la prima volta con un'altra ragazza, Siriana. Martina si sorprende: "Io non faccio così". Sicura?

I MOMENTI FLOP DELLA QUARTA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND 2024

Luca chiede il falò a Gaia dopo la vicinanza con Jakub

"Che succede? Ci siamo rimasti male?" come piagnucolerebbe Vincenzo Salemme in una nota commedia di qualche tempo fa. Luca, l'uomo positivo, ha scoperto tutto a un tratto che la monogamia è una cosa buona e giusta. Era entrato che pareva destinato a cambiare le logiche della vita sentimentale, sta finendo come un pallone sgonfiato. Gaia ormai sempre più presa mentalmente e fisicamente da Jakub è una cosa che lo ha mandato ai pazzi. In particolare, quando lei prospetta la possibilità di far entrare il tentatore nella sua vita. Luca, così, chiede il falò di confronto ma c'è il cliffhanger: scopriremo se Gaia ha accettato solo nella prossima puntata.

Jenny piange per il "piccolo" Tony: così non va

Così non va, Jenny. Eri riuscita a riprendere sprazzi di te stessa, eri riuscita a dimostrare a Tony il ‘provolone' di avere una tua dimensione, una tua dignità. E di fatti, cara Jenny, lo hai pure dimostrato nei video che il dj più farfallone del litorale siciliano s'è dovuto sciroppare nel pinnettu. E poi? Jenny, cosa fai? Ti metti a piangere? Ti manca Tony? Ma c'è Luigi, lì, che ti sta riempiendo di coccole e attenzioni, ti propone il sushi – dico: ti propone il sushi! Il massimo che avrà fatto Tony per te è il pani câ mèusa.

