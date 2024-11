“NON SOLO IL SENO, ANCHE I DENTI TI SEI RIFATTA”: LA RICONOSCETE? – L’EX CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO" HA SCATENATO UN VESPAIO SUI SOCIAL CON I SUOI SCATTI IN CUI ESIBISCE UN CORPO CHE DIVERSI PIPPAROLI LIQUIDANO CON PAROLE SPREZZANTI: “E’ TUTTO SILICONE” – LA SUA NUOVA VITA DA MAMMA SINGLE E LO SPAVENTO PER LA FIGLIA: “MI SONO SENTITA IN COLPA, ERO A PARIGI PER LA SETTIMANA DELLA MODA E…” – VIDEO

sophie codegoni

Commento alla foto di Sophie Codegoni su Instagram

Ma si nutre questa ragazza? Risalta solo il seno rifatto.

Bella, mi sembra un pochino rifatta

Ma c’è qualcosa che non sia rifatto in questa foto?

Che denti ti sei ri-fatta?

Tutta silicone

Sembra un manichino

Medaglia d’oro alla Olimpiade della figa

CODEGONI

Da https://mediasetinfinity.mediaset.it/ - https://mediasetinfinity.mediaset.it/news/mediasetinfinity/verissimo/sophie-codegoni-alessandro-basciano-rapporto-amore-coppia_SE000000000023_t6IeRDibXwQeby43LVhxIXG

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato a Verissimo, in due interviste separate, del loro rapporto oggi, dopo la separazione, annunciata a ottobre del 2023.

Ospite lo scorso 5 ottobre, Sophie Codegoni ha raccontato la sua nuova vita da mamma single della figlia Céline Blue. "Oggi io e Alessandro siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene. Non siamo più una coppia, ma oggi il nostro amore è per nostra figlia", aveva detto l'influencer a proposito del rapporto con l'ex compagno.

sophie codegoni

Ospite a Verissimo il 19 ottobre, Alessandro Basciano ha fatto intendere, invece, di essere ancora innamorato di Sophie Codegoni e di non escludere, in futuro, un ritorno insieme: "Io e Sophie eravamo insieme a Parigi pochi giorni prima della sua intervista a Verissimo. Io non vedo le nostre strade completamente separate".

SOPHIE CODEGONI

Da fanpage.it

Paura per Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni. In un breve video su Instagram, l'influecner ha raccontato che la bambina è stata ricoverata in ospedale proprio mentre lei si trovava a Parigi per la settimana della moda. Così, ha lasciato ogni impegno ed è volata in Italia per starle vicina. "Ha avuto delle convulsioni febbrili", ha raccontato ancora scossa per lo spavento. La piccola ora sta meglio.

Cosa è successo alla figlia di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni si è allontanata dai social alcuni giorni per un problema di salute della figlia Celine Blue. "Abbiamo passato dei giorni un po' tosti, ci siamo presi un bello spavento", ha raccontato l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello.

sophie codegoni

Quando ha saputo che la bambina non stava bene, si trovava a Parigi per la settimana della moda ed è subito tornata in Italia: "Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ho passato due giorni con lei in ospedale. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più".

"Mi sono sentita in colpa", lo sfogo dell'influencer

Codegoni ha spiegato che ora la bambina sta bene e la paura è passata, anche se si è sentita in colpa per via della situazione. Chiacchierando son i suoi milioni di followers si è sfogata su Instagram e, con le lacrime agli occhi, ha rivelato: "Ti prende un po' di ansia perché non te lo aspetti, adesso sto scaricando la tensione. L'unica cosa è stata il fatto di essere lontana da lei, mi sono sentita in colpa. Nello stesso tempo, ero sollevata perché con lei c'era mia mamma, che ha sicuramente tanta esperienza. Non sei stata brava come lei a gestire tutto".

SOPHIE CODEGONI

sophie codegoni SOPHIE CODEGONI sophie codegoni SOPHIE CODEGONI ALESSANDRO BASCIANO sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni 3 sophie codegoni SOPHIE CODEGONI