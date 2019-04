Luana Rosato per “Il Giornale”

Dopo la partecipazione di Asia Argento a Live! Non è la D’Urso, Morgan si è seduto nel salotto di Canale 5 dando anche la sua versione dei fatti sul caso Weinstein e le accuse di stupro da parte della sua ex compagna nei confronti del produttore statunitense.

Morgan, però, pur non confermando di aver visto l’intervista che Asia Argento ha rilasciato a Barbara D’Urso, non ha esitato ad accusarla di aver recitato il ruolo della vittima durante la sua ospitata su Canale 5.

“Ti dico subito che non sono un bravo attore così”, ha sbottato Morgan, lasciando intendere quello che la conduttrice ha recepito immediatamente e di cui ha più volte chiesto spiegazioni. “Non sto dicendo che lei lo ha fatto, ma che io non sarò in grado!”, ha tentato di spiegare con sorriso ironico Morgan prima di dire la sua sul caso Weinstein.

Dopo aver riportato una intervista di Vittorio Sgarbi, che raccontava di aver saputo da Castoldi che i rapporti tra Asia Argento e Weinstein erano tipici di due persone che sono legate sentimentalmente, il cantautore ha provato a spiegare il suo punto di vista sull’accaduto.

“È un argomento delicatissimo però ci sono delle cose evidenti: dentro di sé uno può dire che è stato uno stupro, ma agisce come se non lo fosse – ha dichiarato Morgan, aggiungendo – Io c’ero tutti i giorni quando lei frequentava Harvey Weinstein, era proprio il momento in cui vivevo con lei a Los Angeles e c’era la nostra figlia”.

“Non voglio raccontare queste cose perché sono private, delicate, non voglio far soffrire le persone e non faccio carne da macello - ha concluso Morgan, spiegando -. Asia soffriva, me lo diceva e io comprendevo.

Non la chiudevo in casa e le dicevo di non andare. Io sapevo che andava da Weinstein ed era un problema per me, per lei e per tutti. Questo uomo non era certo uno stinco di santo, ma lei non tornava con i lividi. Basta trasformare queste vicende in qualcosa di più grave!”.

Ida Di Grazie per "www.leggo.it”

Dopo Asia Argento ospite dell'Uno contro tutti nella quarta puntata di Live non è la D'Ursoc'è Morgan. Il prossimo coach di The Voice risponde alle accuse della ex moglie e lancia accuse choc anche contro la ex compagna: «Jessica mi ha incastrato. Asia Argento è una brava attrice».

Marco Castoldi, in arte Morgan ospite della quarta puntata del nuovo talk del mercoledì sera di Barbara D'Urso ha risposto alle accuse delle madri delle sue figlie: Jessica Mazzoli e Asia Argento. «Lara è una mia priorità come AnnaLou - risponde Morgan - Jessica è andata via, ha deciso lei di portarla via, quando arrivavano i soldi ero un padre perfetto anche se non la vedevo, quando non li mandavo ero un padre degenere.

Lei parla solo male di me. Adesso è brutto da dire, ma Jessica mi ha incastrato. Quando è rimasta incinta ovviamente le ho detto questa è la mia casa, ora è nostra, cresciamo insieme questa bambina. Per un certo periodo è anche andata bene, poi è sparita e ha iniziato a chiedere solo soldi. Non c’è stato più un minimo di considerazione umana. Io però credo che sia ancora tutto salvabile».

Con Asia Argento Morgan ha avuto Anna Lou, che oggi ha 16 anni, anche la Argento lo ha accusato di non pagare gli alimenti. La D'Urso gli mostra il filmato della scorsa puntata dicendo che poi ha interrotto tutto perché la Argento è scoppiata in lacrime, Morgan ha commentato: «io non sono un bravo attore come lei. Quando Asia andava da Weinstein stava con me, ma non è che è tornata con i lividi. Io so quello che succedeva ma non lo dirò mai».

Da "news.fidelityhouse.eu"

È Morgan il protagonista del filmato pubblicato in rete in quest’ultime ore. I più importanti siti web di gossip che si occupano di spettacolo e tv, come TvBlog, hanno divulgato un video replay, tratto dall’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“. Una breve clip che vede al centro della scena proprio Marco Castoldi, in arte Morgan.

Special guest della trasmissione di Barbara D’Urso, il futuro coach di “The voice of italy” ha avuto modo di rispondere ai vari quesiti a bruciapelo, che i caustici opinionisti di “Live – Non è la D’Urso” gli hanno rivolto. Subito dopo l’intervento dell’ospite Ivan Cattaneo, però, è accaduto l’imponderabile: secondo alcuni attenti telespettatori, Morgan avrebbe biascicato una bestemmia a mezza bocca, coprendosi le labbra con le mani.

In questo caso il condizionale è d’obbligo come non mai: sembrerebbe che l’eccentrico 46enne milanese si sia innervosito, lasciandosi andare ad un’imprecazione, o come in molti pensano, ad una blasfemia. Senza l’intenzione di farsi captare dai microfoni, Morgan avrebbe camuffato una presunta espressione colorita: qualcosa che somiglia molto ad una bestemmia.

La presunta blasfemia, pronunciata sottovoce e stentatamente decifrabile, è stata percepita dai telespettatori grazie ad un filmato postato in rete. Sebbene il labiale non sia molto chiaro, il suddetto video ha suscitato molto clamore e i fan della trasmissione stanno pubblicando numerosi commenti con faccine sconvolte, senza però entrare nel merito della vicenda.

Tra i commenti degli internauti c’è chi critica Morgan per la sua mancanza di delicatezza, chi ci ricorda quanto sia impetuoso quando sbrocca e chi, invece, non si è proprio accorto di nulla. Occorre una bella tiratina d’orecchie o questo presunto episodio di bestemmia resterà un misterioso enigma? Ma soprattutto, la conduttrice Barbara D’Urso farà luce su questa vicenda o smentirà? Il popolo del web attende interessanti repliche da parte del diretto interessato.

