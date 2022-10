Ivan Rota per Dagospia

La “der-Iva” hard di Iva Zanicchi (che parla di uccelli, usa epiteti coloriti e racconta barzellette) ha colpito anche Fabio Fazio che a Che Tempo che Fa chiede a Louis Garrel come fa a parlare così bene in italiano. Riccardo Scamarcio , nel cast con Garrel in L’Ombre del Caravaggio, dice che andava nella camera del collega a insegnarglielo. Il conduttore con malizia mette il dubbio che tra i due ci fosse stato qualcosa in più e aggiunge: ”Invece che La Spada nella Roccia, la spada nella doccia”. Il conduttore poi si scusa. L’attore francese dice di non aver capito. Meglio.

Squalifica in vista per Elenoire Ferruzzi al GF Vip? Daniele Dal Moro scherzava con Nikita e poi è andato in cucina per una tisana calda e si è ustionato una mano dopo che ne é rovesciata addosso un po’. Ecco il commento di Elenoire Ferruzzi: “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì”. Ha poi detto a Giaele De Donà, sempre riferita a Nikita: “ …comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella.”

“No Milly io esco” :Giampiero Mughini ha lasciato lo studio di Ballando con le stelle per la seconda volta causa i voti bassi che la giuria ha assegnato alla sua esibizione con Veera Kinnunen: 6 da Ivan Zazzaroni, 4 da Fabio Canino, 3 da Carolyn Smith, 1 da Selvaggia Lucarelli che ha detto: “La verità è che non c’era il ballo, avete fatto finta, avete accennato dei passi”,e 0 da Guillermo Mariotto: il giornalista ha commentato: “Non vi offenderete se mi allontano elegantemente, buon lavoro”, e se ne èandato .

Ci dicono che Benedetta Porcaroli, dopo la liason con Riccardo Scamarcio é tornata single e non è tornata tra le braccia del suo ex, l’attore e regista Michele Alhaique. Quest’ ultimo è legato all’attrice Carlotta Antonelli, vista in Blanga, e, guarda caso, grande amica della Porcaroli.

Eravamo stati preveggenti parlando dell’ incontro, mai smentito ne confermato, tra Damiano dei Maneskin e Madame Betty, dj di alcuni party di Madonna. Avevamo subodorato una possibile collaborazione tra il gruppo e la popstar. Ed ecco che Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, a casa di Madonna che ha parlato a lungo con lui. Nascerà una collaborazione?

Dietro le quinte di Tale e Quale Show, Valeria Marini e la mamma Gianna Orru si sono arrabbiate più del solito per i taglienti giudizi di Cristiano Malgioglio. La showgirl insisteva nel dire che la sua imitazione di Shakira era stata ineccepibile, mentre il cantautore diceva che era inguardabile. In effetti, non si poteva né vedere, né sentire. Alba Parietti era stata molto più accondiscendente con il cantante…

A Ballando con le Stelle nel cast anche Alessandro Egger, poco noto a parte essere stato il bambino della pubblicità delle barrette Kinder. In molti si sono chiesto il motivo della sua presenza tra tanti vip. Ma lo ha scelto direttamente Milly Carlucci o qualcuno tra i casting director?

"Non voglio più essere né il “fidanzato di” (Selvaggia Lucarelli) né il “ballerino di” in questo programma.” Ha detto in diretta Lorenzo Biagiarelli. Lo sfogo ha infastidito i giurati, ma soprattutto Sara Di Vaira: "Tu vuoi essere trattato come gli altri ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito ‘io, io, io, è colpa di Anastasia’. La Lucarelli ha detto che la ragione sta nel mezzo . E Carolyn Smith, presidente di giuria :"Io non posso parlare?" ha sbottato per la discussione ampiamente portata per le lunghe: "Sono dieci minuti che avete rotto le scatole. Non mi frega chi è la tua fidanzata" .

