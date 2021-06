“OGNI CORPO È POESIA” – LEVANTE PRESENTA LA NUOVA EDIZIONE LIMITATA DEI FAZZOLETTI “TEMPO” DA LEI DISEGNATA: "L’ORGANO PIU’ IMPORTANTE? IL CERVELLO. SONO UN’ISTINTIVA, HO SEMPRE SEGUITO IL CUORE MA PIAN PIANO HO CAPITO CHE…" - ALLA CENA NEL GIARDINO DI MOTELOMBROSO, SULLA SPONDA DEL NAVIGLIO PAVESE, AVVISTATI ANCHE MAURIZIO CATTELAN, MARISA PASSERA, FEDERICO RUSSO, STEFANO SELETTI, I SELTON… - VIDEO

Stefania Saltalamacchia per vanityfair.it

tempo by levante ??vittoriolafata 02

La cantautrice, che ha presentato con una cena speciale «Anatomia poetica», la nuova limited edition di Tempo da lei disegnata, spiega: «Ogni corpo racconta a chi ci osserva una storia. E ogni corpo è poetico, qualsiasi corpo»

Cantautrice, scrittrice e ora anche illustratrice. Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, firma – nel mese del Pride – «Anatomia Poetica», la nuova limited edition realizzata da fazzoletti Tempo. Suoi i disegni e sue le parole, strofe delle sue canzoni, presentate a Milano in una delle prime occasioni in cui si è potuto finalmente tornare «in presenza». Una cena speciale nel bellissimo giardino di Motelombroso.

tempo by levante maurizio cattelan ph carmine conte 01

Chiacchiere, brindisi ed emozioni (e tantissimi amici ospiti: Maurizio Cattelan, Joan Thiele, Lavinia Biancalani, Andro, Ildo Damiano, Marisa Passera, Federico Russo, Stefano Seletti, i Selton) proprio come piace alla 34enne.

«L’anatomia poetica», racconta Levante, «riguarda la letteratura del corpo. Ogni parte di noi è poesia, racconta a chi ci osserva una storia anche quando crediamo non sia possibile. Per me il corpo è poetico, qualsiasi corpo».

tempo by levante set up ph vittoriolafata 12

L’organo più importante? Levante, pronta a partire con il nuovo tour estivo dall’11 luglio, oggi non si muove più solo d’istinto. O almeno ci prova: «Il cervello è l’organo più prezioso. Sono un’istintiva, ho sempre seguito il cuore ma pian piano ho capito che il cervello, se sai usarlo, diventa il tuo mantello da supereroe».

tempo by levante ??vittoriolafata 03 tempo by levante marisa passera ph carmine conte tempo by levante sara potente ph carmine conte tempo by levante set up ph vittoriolafata 5 tempo by levante set up ph vittoriolafata 7 tempo by levante set up ph vittoriolafata 4 tempo by levante levante ph carmine conte 01 tempo by levante set up ph vittoriolafata 8 tempo by levante roberto roncalli e alexandra hemon ph carmine conte tempo by levante ildo damiano e simone rainer ph carmine conte tempo by levante daniel selton ph vittoriolafata tempo by levante joan thiele ph vittoriolafata tempo by levante lucia tagliaferri ph vittoriolafata 05 tempo by levante anna neudeker e antonio filippelli ph carmine conte tempo by levante ildo damiano ph carmine conte tempo by levante ramiro selton ph vittoriolafata tempo by levante federico russo ph carmine conte tempo by levante levante ph carmine conte 06 tempo by levante levante ph carmine conte 04 tempo by levante levante ph carmine conte 02 tempo by levante levante ph carmine conte 03 tempo by levante levante ph carmine conte 05 tempo by levante set up ph vittoriolafata 9 tempo by levante giorgia baldo ph vittoriolafata tempo by levante lavinia biancalani ph vittoriolafata tempo by levante ??vittoriolafata 01 tempo by levante set up ph vittoriolafata 11 tempo by levante set up ph vittoriolafata 10 tempo by levante stefano seletti e adriana toledo ph carmine conte tempo by levante set up ph vittoriolafata 13 tempo by levante set up ph vittoriolafata 2 tempo by levante set up ph vittoriolafata 6 tempo by levante vanessa toso, aldo chiaraluce, lucia tagliaferri ph carmine conte tempo by levante giovanni audifreddi ph carmine conte tempo by levante lavinia biancalani e andro ph carmine conte tempo by levante ??vittoriolafata 06 tempo by levante set up ph vittoriolafata 3 tempo by levante maurizio cattelan ph carmine conte 02 tempo by levante angelica schiatti e anna vigano ph carmine conte tempo by levante set up ph vittoriolafata 1 tempo by levante set up ph vittoriolafata 14 tempo by levante set up ph vittoriolafata 15 tempo by levante andro ??vittoriolafata tempo by levante paride vitale ph carmine conte

tempo by levante annachiara zenna ph carmine conte 01 tempo by levante ramiro selton e daniel selton ph carmine conte tempo by levante ??vittoriolafata 04