“IN OGNI UOMO C’E’ DENTRO UN BASTARDO” - LORY DEL SANTO SENZA SANTITA’ A ‘RADIO2’: "ERIC CLAPTON? LA SERA IN CUI CI SIAMO CONOSCIUTI MI CHIESE SUBITO DI ANDARE A LETTO CON LUI, MA IO NON SAPEVO CHI FOSSE E HO RIFIUTATO. IL GIORNO DOPO L'HO INCONTRATO DI NUOVO, NEL FRATTEMPO MI ERO DOCUMENTATA E SONO STATA PIU' DISPONIBILE MA…” – E POI PARLA DI SORDI, GIANNINI, DORELLI E TOGNAZZI: "QUASI TUTTI GLI ATTORI IMPORTANTI CI HANNO PROVATO CON ME. TRANNE…” - FOTO BOMBASTICHE

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

lory del santo e eric clapton

La Del Santo ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con Eric Clapton: "Mi ricordo bene della sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo. E' stata una roba inaspettata. Lui è stato subito molto diretto. Mi ha chiesto subito di passare con lui la notte. E' stato immediato. C'ero abituata, mi era già successo. Ma un po' di romanticismo non guasta. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui. Io ho detto no, gli ho lasciato il mio numero. Lui mi ha chiamato il giorno dopo.

lory del santo ezio greggio enrico beruschi

Mi ha detto che era nei paraggi e che passava a salutarmi. E' venuto a casa mia, abbiamo iniziato a parlare, io nel frattempo mi ero documentata su di lui, sul giornale in prima pagina si parlava di lui, ho capito che era molto famoso. Mi si è aperta una scintilla, sono stata più disponibile. E' iniziata così la nostra relazione. Ma ero molto scettica. Non mi piace essere trattata come una cosa usa e getta. Per fortuna non è stato così. Parlava poco, aveva molto da fare, il tempo non era mai molto".

lory del santo

Sugli uomini, in generale, Lory Del Santo ha dichiarato: "Ho incontrato spesso uomini istantanei, subito pronti ad andare al sodo. Ma anche persone romantiche. Nella categoria maschile ci sono tutte le sfumature. Tra le donne ha più successo il bastardo, ma essere bastardi non basta. Devi essere sexy, devi darti qualcosa. Alle donne piace un po' il playboy, quello abituato ad avere, che ama il lusso. Comunque in ogni uomo c'è insito un bastardo.

Basta dargli un po' di tempo e poi quel lato esce. I grandi amori della mia vita? Io francamente pensavo che non mi sarei mai innamorata. Mi bastava vivere il momento, davo più importanza al lato edonistico del rapporto. E invece questo maledetto amore esiste, e quando ti trafigge di può anche uccidere. A volte è meglio sperare che non accada mai. Mi sono innamorata davvero tre volte".

lory del santo clapton, lory del santo e conor lory del santo lory del santo lory del santo LORY DEL SANTO lory del santo e le avance di trump LORY DEL SANTO lory del santo lory del santo the lady lory del santo lory del santo a drive in lory del santo peter gomez