17 mar 2023 12:32

“OGNI VOLTA CHE DEVO ANDARE A CASA MIA SONO COSTRETTA A FRONTEGGIARE OSTACOLI E INSULTI DI OGNI TIPO” - GINEVRA BOMPIANI E LA LITE PER LA VILLA A LERICI, IN LIGURIA: IL VICINO, IL NOTAIO PASQUALE SCRUFARI, E’ FINITO A PROCESSO PER STALKING - LO SCONTRO E' INIZIATO PER UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO: LA BOMPIANI PER ACCEDERE ALLA SUA CASA E’ COSTRETTA A TRANSITARE PER IL GIARDINO DELLA VILLA DEL VICINO E...