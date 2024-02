DAI “PENSIERI” AGLI ATTI “IMPURI” E’ STATO UN ATTIMO! EMMA-TEDUA DOPO IL FESTIVAL È NATA UNA NUOVA COPPIA - SI RINCORRONO LE VOCI DI UN FLIRT TRA I DUE CANTANTI CHE AVREBBERO PASSATO UNA ROVENTE NOTTE DI PASSIONE INSIEME A SANREMO – POCHI GIORNI FA EMMA AVEVA ESPRESSO IL SUO APPREZZAMENTO PER TEDUA: “HO FATTO PENSIERI IMPURI SU DI LUI” - L’INCONTRO, LA FESTA IN DISCOTECA CON LEI AVVINGHIATA A LUI E… - VIDEO

Da repubblica.it - Estratti

L’ultimo gioco sui social: la presunta storia sentimentale tra Emma e Tedua. Una suggestione che, al momento, non trova nessuna conferma ma che circola su social e siti di gossip.

Pochi giorni fa, in pieno Sanremo, Emma aveva espresso il suo apprezzamento per Tedua: “Ho fatto pensieri impuri su di lui”. Sembrava una semplice battuta, a cui la cantante ha aggiunto di aver cercato l’età di Tedua e di aver scoperto una differenza di circa dieci anni. Ma, ha precisato, non sarebbe un problema.

Ora la vicenda ha preso piede sui social, anche perché lo stesso Tedua ha pubblicato una storia su Instagram con un filmato di un’esibizione di Emma. I due cantanti sono stati poi visti insieme in discoteca durante una festa dopo la finale del festival. L’incontro, che non ha messo in risalto nessun aspetto compromettente, ha comunque suscitato curiosità, alimentando le voci di un possibile flirt.

emma marrone

L’ultimo tassello del puzzle lo ha però fornito un’indiscrezione secondo la quale Emma e Tedua si sarebbero incontrati dopo la festa in hotel, e secondo alcuni sarebbero entrati insieme nella stessa stanza

