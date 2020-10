“PEZZO DI MERDA, INFAME, MORIRAI FUCILATO” – SAVERIO TOMMASI DI "FANPAGE" VA AL RADUNO NO MASK E VIENE SPINTONATO E INSULTATO DAGLI SVALVOLONI COMPLOTTISTI DI PIAZZA SAN GIOVANNI – “FAI LA FINE DI GALEAZZO CIANO”, “PROVOCATORE DEL CAZZO”, “MO’ TI SPUTO” – UN MANIFESTANTE TOSSISCE E LO PRENDE IN GIRO: “TI STAI CONTAGIANDO…” - VIDEO

Saverio Tommasi per www.fanpage.it

Siamo a Roma, è sabato 10 ottobre 2020. La piazza è quella di san Giovanni.

I "sovranisti" manifestano insieme ai Nomask e a vari gruppi identitari della galassia dell'estrema destra, insieme ai gruppi No5G e antivaccinisti.

E' stata una giornata difficile, ed è finita con la Polizia che mi ha protetto con un cordone, scortando me e la mia collega Wendy Elliot fuori dal raggio d'azione dei manifestanti inferociti per le nostre domande.

In questo video potete vedere un condensato, ristretto e parziale, degli insulti, provocazioni e minacce che abbiamo ricevuto durante la manifestazione "sovranista".

La nostra colpa? Fare delle domande per raccontare i sentimenti diffusi in quella piazza.

L'intervento della Polizia, pronto ed efficace, ha permesso a noi di ripararci dalle aggressioni, ma le aggressioni stesse hanno leso il nostro diritto e dovere di giornalisti di raccontare i fatti che stavano accadendo.

