16 set 2020 12:33

“PIUTTOSTO DIMMI VAI A CASA” – IL VIDEO ANDATO IN ONDA (FORSE PER ERRORE) DI TOMMASO ZORZI CHE SCAZZA CON UN’AUTRICE DEL “GF VIP” PER ESSERE STATO MESSO IN ISOLAMENTO DOPO LA FEBBRE A 38: “HO FATTO 127 TAMPONI, PIUTTOSTO DIMMI PER TE IL GF FINISCE QUA” – DALLA REGIA PROVANO A TRANQUILLIZZARLO: “SEI IMPORTANTE PER IL PROGRAMMA”, MA LUI RISPONDE CON ARIA DA DIVETTO AL QUALE STANNO FACENDO UN TORTO: “PENSA SE NON LO FOSSI COME MI TRATTAVATE, CON IL BASTONE…” – VIDEO