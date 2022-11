“IL PONTE SULLO STRETTO? NON SI FARÀ, E’ UNA SPECIE DI MIRAGGIO DI SALVINI" – SGARBI E’ UNA SCHEGGIA IMPAZZITA NEL GOVERNO E A SKYTG24 METTE NEL MIRINO ANCHE IL VERDE BONELLI: "E’ UNA CAPRA" – POI LA TOCCA PIANISSIMO SULLE PALE EOLICHE: “ORRORE E VIOLENZA, COME STUPRARE I BAMBINI” – LA REPLICA DI BONELLI VIA TWITTER - VIDEO

Le capre sono animali intelligenti a differenza di @VittorioSgarbi che e’ un #climafreghista totalmente indifferente alla crisi climatica. Paragonare le pale eoliche allo stupro dei bambini, fa solo schifo. Vergogna !!! #GovernoDegliOrrori pic.twitter.com/3kWZMI4xLP — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) November 2, 2022

Vittorio Sgarbi sempre più controcorrente nel governo. Appena nominato sottosegretario alla Cultura, dopo essere stato smentito dal ministro Gennaro Sangiuliano sui musei gratis, mette in discussione il progetto di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. E' lapidario: "Non si farà", dice a SkyTG24 ospite di Timeline: Sgarbi. "È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1909 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione di Salvini".

Eppure, proprio Matteo Salvini ritiene che sia una delle grandi opere indispensabili al Paese. Anche Giorgia Meloni durante la campagna elettorale ha confermato che il ponte sullo Stretto è nel programma del centrodestra. Proprio due giorni fa Salvini, in quanto ministro delle Infrastrutture, ha riunito i tecnici in vista dell’incontro con i governatori di Calabria e Sicilia per parlare del ponte sullo Stretto.

