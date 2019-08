Barbara Costa per Dagospia

Con un pene di 10 centimetri ci fai poco e niente, ma con Santa Filomena tatuata sul braccio ci fai e parecchio, almeno in chiave di fortuna e protezione. Santa Filomena è colei che la pornostar Malena si è tatuata sul braccio sinistro, mentre all’inguine ha due rondini contrapposte, angelo e diavolo a simbolo della doppia indole che arde dentro il suo corpo incendiante: quella di Milena, la brava ragazza pugliese, accanto a Malena la ninfomane del porno; l’indole della Milena figlia d’oro, che lascia gli studi a 4 esami dalla laurea per un urgente salario da agente immobiliare; la stessa Milena che soffoca in un fidanzamento "in casa" lungo 7 anni, che finisce quando lei compie 30 anni e non ne può più, perché la Malena che ha dentro preme, urla, vuole uscire, e Milena le dà vita e sfogo dandosi al sesso lesbico con una donna contattata in chat, e poi alle orge, e ai club scambisti.

Chi è la vera Milena/Malena, è una curiosità che ci freme da più di 2 anni, da quando il nome "Malena la Pugliese" è apparso sui siti porno, con sesso e sudore e orgasmi a Siffredi. Quel porno da più di un milione di visualizzazioni, l’effetto dello scoppio di una bomba per parenti amici conoscenti a Gioia del Colle, suo paese d’origine, i quali le tolgono il saluto, e ci son clienti che scappano dalla sua agenzia, paurosi che qualcuno possa vederli con chi ha sfidato il massimo tra i tabù, ma gli stessi tra i più assidui a cliccare sui suoi porno, puoi giurarci! Da allora è chiaro che Malena è femmina di fuoco e decisione, impavida, non conosce ripensamenti né paure. E dì un po’, tu lo avresti fatto?

Ne avresti avuto la stessa incoscienza mista a coraggio? Avresti lasciato un lavoro sicuro per l’ignoto di uomini – e donne – che ti toccano, leccano, ti sudano addosso e ti sono sopra, sotto, ti possiedono a più non posso? Non ci sono dubbi, di Malena i porno più visti sono le sue orge interracial, lei con quei maschioni neri che godono del suo corpo. Però guarda bene, non farti ingannare: per una volta togli la mano dalle mutande e fai attenzione, perché in quei porno – come su ogni set serio ma nelle orge in particolare – è sempre la donna a comandare.

È Malena l’arbitro dell’orgia, dell’ingordigia di quegli uomini che la porno-straziano. In quei primi piani, è palese la sua sete di dominio, in quel viso via via più sudato e rigato dal trucco, la vedi, la fierezza di Malena nel pornare. Poche pornostar sanno stupirmi e ancor meno ci riescono al pari di Malena, e fin dalle sue prime prove porno, dove è già dea, piena padrona di doppie penetrazioni. Le leggi del porno, Malena le ha intese al volo: “Nel porno lo strumento è l’uomo, mai la donna. Se provo piacere mentre giro una scena? Con Siffredi è capitato, sono "venuta" un paio di volte. Ma quello della pornostar è un lavoro difficile e faticoso: ci si fa il c*lo!”.

Matteo Renzi, la Boschi, il PD, sono il passato, oggi per Malena il politico alfa è Salvini, che non ha votato, ma con cui passerebbe una notte, mentre con Luigi Di Maio no, “lo vedo troppo passivo”, e in politica estera, tra Putin e Trump, Malena è sicura: a letto con Trump, “e vorrei vedere la piega dei suoi capelli dopo essere stato con me!”. Il mito di Malena è Moana Pozzi, come lei sogna una carriera parallela al porno in tv, come lei si candiderebbe a beniamina di un altro partito dell’amore che tratti di educazione sessuale a scuola, legalizzazione e tassazione della prostituzione, e lotta in un Paese, l’Italia, che ancora oggi si dimostra troppo bigotto: “Abbiamo un unico tabù nazionale, il sesso: si fa, in ogni modo, ma nessuno ne parla!”, e qui colpisce nel segno, Malena, e si ribella e non ci sta a passare per amorale, una cattiva ragazza, una persona non pulita. Allora basta col porno che “se lo fa un uomo è un eroe, se lo fa una donna è una put*ana”. Basta con questi pregiudizi e ipocrisia.

Ma Malena, che si dichiara single, sc*patrice di sc*pamici, ferita da un ex grande amore che “è un bad boy” calciatore famoso (Balotelli?), Malena insomma, quando si spoglia del porno e ridiventa Milena, cosa vuole a letto? Baci e carezze e preliminari che la portino all’orgasmo prima che il fortunato in questione prenda a "divertirsi" dentro e fuori di lei: “Non ho chissà quali pretese. Mi piace corteggiare e mettere l’uomo a suo agio. Sono un essere umano, di professione pornostar. E le pornostar son fatte come tutte le altre donne, solo che per lavoro sono abituate a prendere qualche caz*o in più!”.

