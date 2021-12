“BISOGNA ESSERE AMICI CON QUELLI CHE HANNO PAURA” - È TORNATO ADRIANO CELENTANO. E SI SCHIERA CON I NO-VAX! IL “MOLLE-AGIATO” PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA VIDEO-LETTERA DESTINATA A MENTANA, CHE NON VUOLE PIÙ OSPITARE ANTI-VACCINISTI IN TV: “NON PUOI LASCIARLI FUORI DALLA PORTA, ANCHE TU HAI PAURA ALTRIMENTI NON TI SARESTI VACCINATO. E' ASSURDO INSTAURARE UNA GUERRA TRA PAUROSI, OGNUNO DOVREBBE COMPRENDERE L'ALTRO” - VIDEO

Vaccino, Adriano Celentano e la cannonata ad Enrico Mentana: "Dalla parte della gente che ha paura"

Da liberoquotidiano.it

L'affondo di fine anno, quello di Adriano Celentano, che si ri-palesa su Instagram con un lungo video in cui pontifica su Covid, vaccino, no-vax e trasmissioni televisive. Un affondo che sfrutta le immagini di Controcorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, con spezzoni di Maria Giovanna Maglie, del medico Andrea Stramezzi e anche di Fabrizio Pregliasco, il celebre virologo a cui il Molleggiato non fa sconti.

"Lui è così, non sempre ma a volte stona anche quando non canta", picchia durissimo Celentano contro Pregliasco, il riferimento è ovviamente alla performance canora natalizia dell'esperto, che si era esibito a Un giorno da pecora insieme ad Andrea Crisanti e Matteo Bassetti.

Quindi, sulle terapie alternative citate dalla Maglie, il cantante afferma: "Le terapie alternative al vaccino ci sono da tempo, sono sperimentate, ne stanno arrivando di nuove. E quando abbiamo fatto un consesso internazionale per discuterne solo uno era scettico ed era un italiano".

Poi nel mirino del Molleggiato ci finisce Enrico Mentana per la sua linea durissima contro i no-vax, che nei suoi programmi non sono ammessi: "Siate imparziali", gli intima Celentano, che spiega di schierarsi dalla parte "di chi ha paura" e vorrebbe più chiarezza su vaccino e pandemia. "Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina", ribadisce Celentano (e nel mirino c'è sempre Mitraglietta).