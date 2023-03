22 mar 2023 10:07

“PRENDO UN COLTELLO E L’AMMAZZO” - AL BAR DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON FANNO GLI SCONTRINI: BOTTE, MINACCE E SPINTONI A JIMMY GHIONE, AUTORE DEL SERVIZIO PER "STRISCIA" E A UNO DEI CAMERAMAN CHE ERA CON LUI – L’INVIATO, CHE E’STATO COLPITO AL VOLTO: “LEI DEVE PREOCCUPARSI DI FARE GLI SCONTRINI NON A FAR COSI’...” – IL GESTORE DEL BAR: “AVETE ROTTO LE PALLE…” – ECCO COME E’ FINITA - VIDEO