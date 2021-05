“PROIETTI AVRÀ LA TOMBA AL VERANO" - DOPO 7 MESI DALLA MORTE DELL’ATTORE, L'AMA HA FATTO SAPERE DI AVER FINALMENTE E MAGICAMENTE TROVATO QUALCHE GIORNO FA UNA SISTEMAZIONE PER LE CENERI DI PROIETTI MOMENTANEAMENTE PARCHEGGIATE IN UMBRIA - E PASSERÀ ALMENO UN ANNO, SE NON DI PIÙ, VISTO I TEMPI CHE OCCORRONO...

https://m.dagospia.com/vergogna-capitale-la-roma-della-raggi-non-trova-posto-alle-ceneri-di-gigi-proietti-e-pigi-battista-271331

Rory Cappelli per “la Repubblica - Roma”

gigi proietti

Sette mesi dalla sua morte e ancora nessuna tomba. Solo dopo il servizio pubblicato ieri su Repubblica, l' Ama ha fatto sapere di aver finalmente e magicamente trovato qualche giorno fa una sistemazione per Gigi Proietti, insieme alla famiglia. Che non smentisce niente di quello che ci è stato raccontato e di quello che i fatti dimostrano.

(…)

gigi proietti meo patacca

Passerà almeno un anno, se non di più visto i tempi che occorrono per qualunque atto formale, prima che sia pronta una qualche sistemazione: la concessione, presumibilmente « per straordinari meriti artistici», di cui ha parlato ieri Ama, infatti, ancora non esiste. Si tratta « di un' area per cappella da edificare, collocata nella parte nuova del cimitero Verano, vicino al Sacrario Militare » , come ha scritto ieri la municipalizzata.

gigi proietti 1

La concessione, data ai « defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo», per essere approvata deve fare un passaggio in giunta: gli assessori devono votare l' atto con cui si concederà agli eredi di Proietti la possibilità di costruire la tomba. Una procedura già vista nel 2017 per ospitare al Verano la salma di Tullio De Mauro.

gigi proietti 4 gigi proietti 8

proietti 1

GIGI PROIETTI CAVARADOSSI PROIETTI SUL COLOSSEO GIGI PROIETTI CAVARADOSSI gigi proietti gigi proietti gigi proietti