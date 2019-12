“IL PUBBLICO TI CONSIDERA LO SCEMO DEL VILLAGGIO” - NUOVO SCONTRO TRA VITTORIO SGARBI E CECCHI PAONE A “NON È L’ARENA”, CON IL GIORNALISTA CHE ATTACCA IL CRITICO D’ARTE: “VOGLIONO VEDERE LE PAROLACCE E RIDONO COME DEI PAZZI PER COSE DI CUI SI VERGOGNEREBBERO” - LA RISPOSTA DEL VECCHIO SGARBONE E GILETTI CHE INTERVIENE A PLACARE GLI ANIMI – VIDEO

Tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone il duello continua da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. "Il pubblico ti considera lo scemo del villaggio, vogliono vedere le parolacce e ridono come dei pazzi per delle cose di cui si vergognerebbero", attacca il giornalista.

"Hai colto l'aspetto del comico e io sono un comico. Anche Roberto Benigni le dice le parolacce senza che tu lo abbia mai stigmatizzato, Beppe Grillo ci ha fondato un partito. Se ti ho detto delle parolacce mi scuso ma tu hai oltraggiato la Chiesa", risponde il critico d'arte. "Ho combattuto la Chiesa liberticida, io ho difeso le lotte per i diritti civili", continua Cecchi Paone. Interviene quindi Giletti: "Un attimo, un attimo...".

