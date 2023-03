“QUALCUNO PENSAVA IO FOSSI DI SINISTRA. MENTRE COLLABORAVO CON LA PADANIA” – L’IMPERDIBILE FINTO ARTICOLO DI TRAVAGLIO APPARSO SUL “GIORNALONE”, L’INSERTO SATIRICO DELLA “STAMPA”: AVERE UN PADRONE È ORRIBILE, AVERNE TROPPI È INGOVERNABILE. E NON TI BASTA IL CONSENSO: VUOI L’UNANIMITÀ” – “PRECISI, BASTONI, TI VENDICHI: COME MANCO RENZI” – “TRATTI GLI AMICI IN UN MODO E I NEMICI IN UN ALTRO, PROPRIO COME I GIORNALONI, MA FAI CREDERE AL TUO PUBBLICO DI ESSERE DIVERSO. HO IL SENSO DELL'UMORISMO DI UNA RETATA. PER SCRIVERE, USO L'INCHIOSTRO DELLE IMPRONTE DIGITALI….”

Estratto del finto articolo di Marco Travaglio – da "il Giornalone – La Stampa"

Caro lettore, cara lettrice, poche righe solo per dirti grazie. Quando Enzo Biagi concesse a questo giornale il nome della sua striscia tv censurata da Berlusconi, mai avrei immaginato di essere qui dopo tanto tempo a conteggiare una serie inarrestabile di trionfi. Pacato, autorevole, rigoroso, equanime, sono solo alcuni degli aggettivi che fecero grande Biagi e che, lo so bene, ho usato negli anni come presidio igienico per le pudenda. Specie in televisione. dove faccio esplodere gli ascolti perché sono efficace come un coltello nel burro a patto che il mio avversario non mi si appropinqui, come successe con Renzusconi, in due occasioni.

Ma non è colpa mia: è colpa tua. Perché se è vero che avere un padrone è orribile, averne troppi è ingovernabile. Finisce che ti esplode un ego grande come il Wisconsin e, come tutti, hai sempre bisogno di un applauso in più, di un like in più, di asfaltare qualcuno. blastarlo, travolgerlo. E non ti basta il consenso: vuoi l'unanimità. E chi non te la concede è un venduto, in malafede, o un venduto in malafede. Diventi una rockstar, cioè permaloso come Ligabue.

Ti senti assediato, come un Berlusconi con appena meno trucco. Precisi, bastoni, ti vendichi: come manco Renzi E soprattutto, per mantenere il livello ché il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, cerchi di compiacere chi ti legge proprio come un politico. Alzi l'asticella: vogliono qualcosa contro i migranti? Daje coi taxi del mare, senno leggono libero.

Qualche spunto novax? Meglio di sì, sennò leggono Belpietro. Tratti gli amici in un modo e i nemici in un altro, proprio come i giornaloni, ma fai credere al tuo pubblico di essere diverso. Vanno il governo i tuoi, e fai opposizione solo agli alleati. Bastoni i reprobi. Fai un giornale di partito, e ci mancherebbe che non potessi, ma attribuisci partiti a chiunque. E quando la sbagli, ché la sbagliano tutti, sostieni di fare satira.

Ora, io lo so: ho il senso dell'umorismo di una retata. So ridere più che ridere. Per scrivere, uso l'inchiostro delle impronte digitali. Sto al Male, il celebre settimanale satirico che ho ripubblicato l'altro giorno per dire che in fondo siamo la stessa cosa, come un etto di culatello sta a un Mullah. Quindi, davvero, grazie. Però, ora, dà retta a quel ciccione fallito che s'è inventato ‘sta pagina: salvami dal culto di me stesso. Voglio tornare a quando ero un giovane cronista con l'archivio che ora tutti temono e qualcuno pensava io fossi di sinistra. Mentre collaboravo con la Padania. In fondo, davvero, ho fatto anche cose buone. Aiuto.

