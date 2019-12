6 dic 2019 08:30

“QUANDO ERO RAGAZZINO ERO CONFUSO E OMOFOBO. HO AVUTO PAURA DI ESSERE GAY” - CHRIS MARTIN A ‘ROLLING STONES’ HA RIPERCORSO LA SUA ADOLESCENZA: "QUANDO ERO IN COLLEGIO HO AVUTO UN PERIODO COMPLICATO. PER PARECCHIO TEMPO ERO STATO PRESO IN GIRO. MA NON ERANO BATTUTE. A 16 ANNI LA MIA MENTE SI E’ APERTA E HO PENSATO: OK, MOLTI DEI MIEI MITI, COME ELTON JOHN, SONO GAY, QUINDI COSA CI SAREBBE DI MALE SE ANCHE IO LO FOSSI?’