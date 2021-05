“QUANDO I FIUMI SONO IN PIENA, GLI STRONZI VENGONO A GALLA” - ARCHEO! LE INTERVISTE DI MARCO TRAVAGLIO E MALCOM PAGANI A BATTIATO: “NON C’È NULLA CHE MI INTERESSI MENO DEL PREGIUDIZIO ALTRUI. ALLA MIA ETÀ, POI, NON MI MUOVE PIÙ NEANCHE UN CAPELLO. O MI VUOI COSÌ O ME NE VADO E FORSE, TI MANDO ANCHE A FARE IN CULO…” - “CERTI CANTANTI SOPRATTUTTO SE BELLOCCI, SONO GIUDICATI PER QUEL QUID CHE ABBIAMO TRA LE GAMBE E NON PER L’ARTE” - L’INCAZZATURA CONTRO I CLONI, I SERVI, I KILLER ALLA BORGIA COL VELENO NELL’ANELLO. MI VIEN VOGLIA DI IMPUGNARE LA CROCE E L’AGLIO…”

TRAVAGLIO BATTIATO

Estratti dalle interviste di Marco Travaglio e Malcom Pagani a Franco Battiato, pubblicate da “il Fatto Quotidiano”

(…)

Chi altri non le piace?

Tutta la banda. I cloni, i servi, i killer alla Borgia col veleno nell' anello. Li ho sempre detestati questi tipi umani.

(…)

franco battiato

Oggi Battiato non ha nemici?

Buddha parla dei tre veleni che opprimono l' uomo. L' attaccamento alle cose, l' ignoranza e l' avversione. Io non odio nessuno, al limite mi annoio. Sogno il dialogo, a patto che ci si elevi Non c' è nulla che mi interessi meno del pregiudizio altrui. Alla mia età, poi, non mi muove più neanche un capello. O mi vuoi così o me ne vado e forse, ti mando anche a fare in culo. (Ride)

franco battiato

Quando i fiumi sono in piena gli stronzi vengono a galla. Per fortuna mi difendo. Ho pochi contatti con l' esterno, imparo da libri scritti migliaia di anni fa "Questo Paese è una barzelletta, ma sei onesto e dici la verità non c' è smentita possibile. A poco a poco cadono le maschere. Dopo i 30 anni ognuno ha la faccia che si merita".

(…)Sono stato fortunato, protetto da un patto stabilito altrove, ho avuto grandi soddisfazioni da quelli che stanno sopra di me.

TRAVAGLIO BATTIATO 1

Da chi?

(Alza il dito, guarda in alto) Da questi tipi qua, le meccaniche celesti che cantavo le ho incontrate veramente.

Si sente più a destra o a sinistra?

Sto in alto. Non ho rimpianti né delitti da confessare: della remissione dei peccati non sono stato mai un gran sostenitore.

franco battiato da giovane

BATTIATO TRAVAGLIATO – FRANCO INCAZZATO RACCONTA A TRAVAGLIO IL SUO ANTI-CAFONALESIMO “CONTRO TUTTA LA BANDA: I CLONI, I SERVI, I KILLER ALLA BORGIA COL VELENO NELL’ANELLO” - “MI VIEN VOGLIA DI IMPUGNARE LA CROCE E L’AGLIO”– “ABDICHEREI DAL GENERE UMANO” – E DA QUI NASCE L'OCCHIO INTERIORE DI “INNERES AUGE” - DAGOSPIA DEL 30 OTTOBRE 2009 - INTERVISTA DI MARCO TRAVAGLIO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/battiato-travagliato-franco-incazzato-racconta-travaglio-suo-10503.htm

LA FRASE DEL GIORNO! “QUANDO I FIUMI SONO IN PIENA GLI STRONZI VENGONO A GALLA” - 2- TRA POCHE SETTIMANE, CON “APRITI SESAMO”, BATTIATO PROPORRÀ UN NUOVO ALBUM - 3- “NON C’È NULLA CHE MI INTERESSI MENO DEL PREGIUDIZIO ALTRUI. ALLA MIA ETÀ, POI, NON MI MUOVE PIÙ NEANCHE UN CAPELLO. O MI VUOI COSÌ O ME NE VADO E FORSE, TI MANDO ANCHE A FARE IN CULO… NON SEI BRAVO PERCHÉ VENDI 25 MILIONI DI DISCHI E IL GUSTO È UN FATTORE DEL TUTTO PERSONALE. CERTI CANTANTI, POI, SOPRATTUTTO SE BELLOCCI, SONO GIUDICATI PER QUEL QUID CHE ABBIAMO TRA LE GAMBE E NON PER L’ARTE” - 4- RATZINGER SAREBBE DOVUTO ANDARE A MILANO A PIEDI PER LE ESEQUIE DEL CARDINAL MARTINI -

marco travaglio e franco battiato 8

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-frase-giorno-quando-fiumi-sono-piena-stronzi-vengono-43575.htm

franco battiato 1 FRANCO BATTIATO marco travaglio e franco battiato 6 franco battiato franco battiato marco travaglio e franco battiato 5 FRANCO BATTIATO franco battiato caterina caselli franco battiato marco travaglio e franco battiato 2 marco travaglio e franco battiato 4 marco travaglio e franco battiato 7 TRAVAGLIO BATTIATO 5