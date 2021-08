“DA QUANDO HO 20 ANNI DICONO CHE SONO RIFATTA, MA SE C’È UNA COSA CHE HO NATURALE È IL SENO. HO FATTO ANCHE UNA PERIZIA…” – LA BOMBASTICA SABRINA SALERNO, A 53 ANNI, SBANCA SUI SOCIAL CON I SUOI SCATTI ATOMICI IN CUI SFOGGIA UN FISICO DA VENTENNE: “PER ME E’ UN VANTO. SONO FIERA DI ESSERE ARRIVATA COSI’ FISICATA ALLA MIA ETA’” – LA FOTO ACCHIAPPA-LIKE IN MAGLIETTA BAGNATA – DALLA RUSIC A PAOLA FERRARI: LE BELLEZZE OVER 50 SI (RI)PRENDONO LA SCENA…

Da liberoquotidiano.it

sabrina salerno

Una sconcertante rivelazione da Sabrina Salerno, la donna che da oltre 30 anni continua a far innamorare italiani di più generazioni e turbare i sogni estivi (e non solo) di molti mariti. La cantante di Boys e Hot girl, interprete dell'orgoglio rosa anche sul palco del Festival di Sanremo insieme alla compare Jo Squillo con la maliziosa Siamo donne ("Oltre alle gambe c'è di più", cantavano nel ritornello e molti a darsi di gomito, "come dare loro torto") è passata alla piccola storia del costume italiano anni 80 e 90 non solo per gli inni italo-disco, ma anche per le sue forme esagerate.

A 53 anni è ancora in formissima, ammalia in bikini o con magliette bagnate sul suo seguitissimo (e ultra commentato) profilo Instagram e non perde il vizio della autoironia. Intervistata da Rudy Zerbi a Radio Deejay, spiega con un misto di orgoglio e amarezza: "Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno".

sabrina salerno

Grazie a quel prodigioso Lato A, è riuscita addirittura a guadagnarsi il platonico titolo di Miss Maglietta Bagnata 2021: una foto da 136mila like, generando oltre 6mila commenti. "Io sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni, ndr) così in forma, fisicata – ha spiegato con un sorriso -. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare".

SABRINA SALERNO

Maria Luisa Agnese per il “Corriere della Sera”

Con un lato A in miracoloso equilibrio gravitazionale Sabrina Salerno, showgirl di alterne future mediatiche ma di costante prorompente presenza, sbaraglia a 53 anni i social. Con una foto frontale in maglietta bianca bagnata si becca 136 mila like e oltre 6 mila commenti di Alto gradimento.

sabrina salerno

Solo qualcuno insinua: ma sei tutta rifatta! E lei rimette le cose a posto con Rudy Zerbi a Radio Deejay: «Ma se c'è una cosa che ho naturale al mille per mille è proprio il seno. A 22 anni sono anche andata da un medico a fare una perizia». Ci fidiamo e non reclamiamo prove postume, anche perché a guardare il suo account Sabrina sembra vivere in bikini tutto l'anno, lo era anche il primo gennaio e qualche giorno prima, già in maglietta bagnata, sosteneva ironicamente di aspettare la prima nevicata.

sabrina salerno

Sua fonte di ispirazione sembra essere Liz Hurley altra miracolata nel fisico a 56 anni: ricordate? è l'amica storica di Hugh Grant, comparve con lui in conturbante iconico abito Versace, quello tutto spille a balia. Ma questa è stata anche l'estate delle 60 e qualcosa, Barbara D'Urso si è consolata dei declinanti ascolti invernali con un topless di tutto rispetto e Rita Rusic non ha sfigurato nel suo due pezzi di Ferragosto vicino all'amore bambino. Tutte battute dall'indomita Paola Ferrari, che con un accavallamento alla Basic Instinct ha messo tutte a tacere, a 61 anni.

