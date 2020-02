“QUANDO VEDO UN CINESE ME LA DO A GAMBE!” - IVA ZANICCHI A “DOMENICA IN” CONFESSA DI ESSERE NEL PANICO PER IL CORONAVIRUS: “FORSE FAREI MEGLIO A TACERE, NON VORREI CHE QUALCUNO SI FOSSE OFFESO, MA SE UNO HA PAURA HA PAURA” - POI RITRATTA: “ERA SOLO UNA BATTUTACCIA. SONO IN UN ALBERGO A ROMA E A COLAZIONE TRA I TAVOLI C’ERANO TRENTA CINESI, IO ERO IN UN TAVOLINO E…” – VIDEO + FOTOGALLERY VIRALE

Speriamo che i cinesi che incontrerai invece ti abbraccino perché l’ignoranza si combatte con i gesti non gli allarmismi da sciacalli #ivazanicchi #DomenicaIn #coronarvirusitalia pic.twitter.com/MSlcrfZRWT — Susy? (@susy_juve) February 2, 2020

Da www.liberoquotidiano.it

iva zanicchi e il coronavirus a domenica in 1

Scivolone clamoroso in diretta a Domenica In di Iva Zanicchi. Durante l'intervista con Mara Venier, la cantante ha parlato del coronavirus e ha confessato di essere preoccupata: "Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe. Non viaggio con la mascherina per ora. Se uno ha paura, ha paura". Una frase che poco dopo ha corretto insieme alla conduttrice. "Sì, forse farei meglio a tacere", ha detto la Zanicchi rispondendo alla Venier che aveva sollevato il dubbio: "Non vorrei che qualche cinese si fosse offeso...". Allora la cantante, sempre con tanta ironia, ha chiuso la questione: "No ma guarda era solo una battutaccia. Io sono in un albergo a Rome e a colazione stamattina tra i tavoli c'erano trenta cinesi, io ero in un tavolino da sola eh... ma solo perché non li conoscevo".

coronavirus e mascherine by osho iva zanicchi SANREMO 2009 iva zanicchi e il coronavirus a domenica in venditori abusivi di mascherine a roma termini 3 meme sul coronavirus 19 meme sul coronavirus 8 panico coronavirus a fiumicino 2 iva zanicchi iva zanicchi 1 IVA ZANICCHI iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 11 meme sul coronavirus 5 bobby solo iva zanicchi iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 15 coronavirus, militari cinesi con la mascherina 1 coronavirus, militari cinesi con la mascherina 9 coronavirus ricercatori al lavoro per il vaccino sul coronavirus coronavirus, militari cinesi con la mascherina 11 coronavirus al microscopio 2 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 8 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 9 coronavirus al microscopio 1 ospedali cina per coronavirus 5 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 20 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 21 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 6 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 3 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 22 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 19 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 30 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 4 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 5 iva zanicchi e il coronavirus a domenica in 2