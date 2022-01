Sarà una puntata particolare, ma neanche il #covid può fermare i nostri @GianluigiNuzzi e @AlessandraViero.



Siamo in diretta su Rete4 con #Quartogrado pic.twitter.com/F95ffOWiOG — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 14, 2022

Emanuele Fiocca per www.lanostratv.it

gianluigi nuzzi con il colbacco e il covid conduce quarto grado dal terrazzo di casa 6

Gianluigi Nuzzi ha condotto Quarto Grado dal terrazzo di casa indossando un colbacco a causa della positività al Covid

Puntata decisamente particolare quella di Quarto Grado che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno condotto ieri, venerdì 14 gennaio 2022, come sempre in prima serata su Rete4: entrambi, essendo positivi al Covid, hanno dovuto gestire il programma in collegamento da casa.

Gianluigi Nuzzi aveva anticipato nei giorni scorsi che avrebbe condotto la puntata di Quarto Grado del 14 gennaio da casa ma, ciò che probabilmente i telespettatori non si aspettavano, è che la conduzione in questione sarebbe avvenuta addirittura dal terrazzo, quindi dall’esterno nonostante il freddo che, in tarda sarata, ha costretto il giornalista ad indossare un colbacco per proteggersi.

Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi conduce dal terrazzo di casa e indossa un colbacco: “Scusate, ho dovuto metterlo”

Dunque in tarda serata, come appena accennato, dopo un’interruzione pubblicitaria Gianluigi Nuzzi è riapparso in video facendo notare ai telespettatori di Quarto Grado di aver dovuto indossare un colbacco per proteggersi dal freddo.

“Il Covid non deve fermarci” ha asserito inoltre, spiegando più volte, per i telespettatori che si sono sintonizzati in seguito, il motivo della conduzione anomala. “Mi trovo sul terrazzo di casa, gli operatori hanno montato la telecamera sul terrazzo dei miei vicini. Stiamo facendo tutto in sicurezza” ha poi aggiunto.

Alessandra Viero positiva al Covid: anche lei, come Gianluigi Nuzzi, ha condotto Quarto Grado in collegamento da casa

Non solo Gianluigi Nuzzi positivo: come già accennato anche Alessandra Viero ha condotto la puntata di ieri sera di Quarto Grado collegata per via della sua positività al Covid ma, a differenza del collega, lei è rimasta al caldo in casa.

