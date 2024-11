“CON QUESTO FILM HO FATTO I CONTI CON LA PAURA DI INVECCHIARE” – LA RICONOSCETE COSI' MOSTRIFICATA? NO, NON E' DON LURIO: L’ATTRICE ICONA SEXY SI CONFESSA DOPO LA SUA TRASFORMAZIONE PER ESIGENZE DI COPIONE: “UNA DELLE PIÙ GRANDI IDEE SBAGLIATE SU DI ME È CHE HO AMATO IL MIO CORPO. LA REALTÀ È CHE DEVO RINGRAZIARE IL MIO LAVORO, CHE MI HA DATO L'OPPORTUNITÀ DI SUPERARE LE INSICUREZZE. HO CERCATO DI LIBERARMI DALLA CONDIZIONE DI SCHIAVITÙ IN CUI MI ERO MESSA DA SOLA” - DI CHI SI TRATTA?

«Cos'ho appena visto... Mi devo riprendere». La reazione di chi è già stato in sala per l'horror "The Substance", uscito lo scorso 30 ottobre, la dice lunga sulla tipologia di film.

Impegnativo non solo da guardare, ma anche da girare, come racconta Demi Moore, una delle protagoniste: «Mi sono ritrovata a fare i conti con le mie paure e ad accettare il mio corpo anche attraverso i difetti. Il film mi ha fatto capire che devo apprezzarmi così come sono. Sto ancora scrivendo la mia vita, la mia storia non viene dettata in base alla mia età».

In una lunga intervista a Variety Moore - che nel film veste i panni di Elisabeth Sparkle, un'ex star del fitness che non accetta il passare del tempo e, quindi, di invecchiare - ha spiegato: «Mi sono ritrovata a fare i conti con le mie paure. Prima di cominciare le riprese, ho regalato la mia autobiografia alla regista (Coralie Fargeat, ndr) perché nel libro parlo del rapporto con il mio corpo e ai tanti trattamenti di bellezza a cui mi sono sottoposta per anni. Non avevo paura di affrontare l'argomento, le cose che ti spingono fuori dalla tua zona di comfort sono anche quelle che ti danno la maggiore opportunità di crescita».

Demi Moore è stata sincera e transparente: «Una delle più grandi idee sbagliate su di me è che ho amato il mio corpo. La realtà è che devo ringraziare il mio lavoro, che mi ha dato l'opportunità di superare le insicurezze, come le copertine che ho realizzato per Vanity Fair. Ho cercato di liberarmi dalla condizione di schiavitù in cui mi ero messa da sola».

