24 set 2024 12:03

“RAISPORT E’ ALLA DERIVA SIA PER LA MANCANZA DI DIRITTI SUL CALCIO SIA PER SCELTE EDITORIALI” - ALDO GRASSO E LA CRISI DEL TELE-PALLONE: “C’E’ LA CORSA DELLE PIATTAFORME AD ASSUMERE CON FATICA UN’IDENTITÀ, ANCHE PER VIA DELLO ‘SPEZZATINO ESTREMO’ DEL CALENDARIO, CON LE PARTITE SPALMATE A ORARI DIFFERENTI. HO SENTITO STROLOGARE BOBO VIERI, CHE A QUALUNQUE DOMANDA SA SOLO RISPONDERE: ‘SHAVE LIKE A BOMBER’. I GIORNALISTI SPORTIVI E COMMENTATORI CHE SEGUO CON MAGGIORE INTERESSE SONO LELE ADANI, PAOLO CONDÒ, GIANLUCA DI MARZIO E..."