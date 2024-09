“I REGALI PER I PARTECIPANTI SONO STATI SELEZIONATI DA UNA DIPENDENTE ASSUNTA DAL MINISTERO, DEL CUI CURRICULUM NON C’È TRACCIA” –

Flavia Amabile per la Stampa - Estratti

MARIA ROSARIA BOCCIA

Si apre oggi il G7 della Cultura, i tre giorni in cui attorno a palazzo Reale a Napoli si ritroveranno i rappresentanti delle sette più importanti potenze mondiali per discutere del futuro della cultura.

Per l’Italia è innanzitutto l’occasione per mettersi alle spalle le polemiche legate al caso Boccia che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano che ha lavorato all’organizzazione di quest’evento.

Al suo posto stasera, all’inaugurazione ci sarà il suo successore Alessandro Giuli, osservato speciale, al suo debutto, un compito non semplice perché si inserisce all’interno di una macchina pensata da altri su cui sono puntati gli occhi di tutto il mondo politico: vietato sbagliare.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 2

Giuli ha analizzato con attenzione il programma messo a punto da Sangiuliano e l’ha confermata, compresa la tappa di domani a Pompei per la visita agli scavi da parte delle delegazioni ma, dove ha potuto, ha inserito alcune novità.

Nonostante le polemiche sollevate da Maria Rosaria Boccia, il ministro Giuli ha confermato anche il concerto di domani diretto dal Maestro Beatrice Venezi alla guida della Nuova Orchestra Scarlatti. Per il nuovo titolare della Cultura non c’è conflitto di interesse da parte di Venezi con il suo incarico di consigliere per la musica del Mic. Maria Rosaria Boccia non intende però rimanere in silenzio dopo la sua estromissione dall’evento: su Instagram ha preso di mira il "super staff del ministero della cultura!", ironizza sulle competenze del nuovo gabinetto del ministero citando come fonti Open e Dagospia.

maria rosaria boccia

E denuncia che i regali per i partecipanti sono stati selezionati da «una persona assunta dal ministero, del cui curriculum non c’è traccia, che ha scelto secondo suo gusto personale senza alcuna competenza». I regali? «Prodotti come cravatte, gemelli, foulard e borselli. Senza alcun criterio di colore e di forma. La scelta è stata dettata semplicemente dal gusto personale della dipendente».

esordio alla camera del ministro alessandro giuli

