Stefano Balassone per “la Repubblica”

Rete 4 ci sembra avviata a diventare il successo dell' anno visti i risultati della sua metamorfosi da Cenerentola di Mediaset in Telekabul della destra, o - per chi conosce le cose dell' America - nella Fox News Italia. I dati dell' ascolto non lasciano dubbi: Stasera Italia gareggia da tempo con gli ascolti di Otto e mezzo , i talk show della sera ( Quarta Repubblica , Fuori dal coro , Diritto e Rovescio , Quarto Grado ) arrivano a stabilire sempre nuovi record. E qui c' è l' avanguardia nella conquista dell' audience populista. A molti potrà non piacere, e tanto meno a noi, ma "è così che stanno le cose".

Cosa dedurne? Forse che il pubblico ha compiuto il movimento cui era già pervenuto come elettorato. Un tempo nella metà d' Italia cresciuta a pane e Mediaset, era Canale 5 il riferimento naturale e il resto gli faceva da contorno. Oggi fra quelle genti si cerca una patria nella rabbia e il marketing di Mediaset è stato assai abile a cogliervi il destro per utilizzare la Rete meno nuovista fra quelle disponibili.

Oggi e ieri (dati Studio Frasi) la concentrazione degli ascolti di Rete4, è simile a quella dei suffragi per Salvini: nei centri più piccoli; fra i più anziani; fra chi non ha avuto un lungo percorso d' istruzione, forse per il bisogno di andare a lavorare quanto prima. Il profilo è tanto più evidente se lo si confronta con quello opposto degli spettatori di La7, sicché Cairo, piaccia o non piaccia, si trova a dare sponda al mondo politico più urbano (con la minuscola).

Poiché da mille altre indagini ed indizi, sappiamo che le tribù degli ascolti televisivi si muovono d' istinto e solo fra le offerte della stessa ditta, ne consegue che Mediaset è stata abbastanza lungimirante da creare un silos di opinione pubblica tradizionalista, conservatrice e populista della quale essa sola ha le chiavi. Quindi è vero che a vedere quei programmi pare che esista solo Salvini, ma tra il Biscione e il sovranista non è certo chi è l' invasore e chi il catturato.

