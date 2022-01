“RICORDIAMO CHE NEGLI ANNI 90 AMADEUS VENIVA OSPITE A TELELOMBARDIA” – IL DIRETTORE DELL’EMITTENTE FABIO RAVEZZANI CONTINUA A PUNGERE AMADEUS DOPO LA GAG-ATA CON CHECCO ZELONE (VIDEO) - DOPO AVER VINTO L'EUROVISION, APERTO IL CONCERTO DEGLI STONES, CONQUISTATO GLI USA, I MANESKIN TORNANO A CASA: APRIRANNO IL FESTIVAL 2022 – “SANREMO 2021 È STATO IL PUNTO DI SVOLTA, È DA LÌ CHE INIZIATO TUTTO. DAREMO IL CUORE” – VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

Lo dice anche Amadeus, nello spot in onda su Rai1: quello che nasce all'Ariston, non si ferma all'Ariston. E loro, che al promo prestano la base di Zitti e buoni, la canzone con la quale l'anno scorso trionfarono al Festival, lo sanno bene. Dopo aver vinto l'Eurovision, aperto per i Rolling Stones, conquistato gli Usa, suonato sui palchi dei grandi festival, i Maneskin tornano a casa: l'1 febbraio Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio apriranno il Festival di Sanremo 2022, superospiti e «protagonisti assoluti» della prima puntata.

LA STRATEGIA

Il conduttore-direttore artistico ieri sera, come anticipato dal Messaggero.it, ha scelto ancora una volta il Tg1 per annunciare un altro nome del cast della kermesse, continuando a portare avanti una strategia comunicativa molto istituzionale per salvarsi almeno quest' anno la faccia, dopo i passi falsi del 2020 (quando bruciò la lista dei big in gara in un'intervista concessa prima della prevista serata di Rai1) e del 2021 (quando si impuntò per avere il pubblico all'Ariston mentre tutti gli altri teatri italiani erano chiusi a causa delle restrizioni Covid).

Appena arrivato a Sanremo per le prove, Amadeus si è collegato dall'Ariston con i Maneskin, che si trovano invece a Los Angeles, dove sabato si sono esibiti da star agli iHeartRadio ALTer EGO: «Volevamo ringraziare Ama per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta, è da lì che iniziato tutto. È una grande emozione, daremo il cuore», hanno detto loro, tirati giù dal letto.

Giacca e papillon («L'Ariston chiama lo smoking»), il conduttore è stato costretto a ufficializzare la presenza dei Maneskin perché ormai il nome del gruppo stava circolando con troppa insistenza. Lo ha fatto dopo aver cancellato la conferenza stampa di presentazione del Festival, che era in programma domani al Teatro del Casinò di Sanremo: d'altronde di novità dopo Checco Zalone, Cremonini e le cinque donne, da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, passando da Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, nomi tutti svelati al Tg1 non ce ne sono.

Giornata nera, quella di ieri, per Amadeus, che si è visto bruciare anche i nomi conduttori del PrimaFestival, che anticiperà su Rai1 la kermesse: sono Roberta Capua, Ciro Priello dei The Jackal e Paola Di Benedetto, quest' ultima in quota RTL 102.5 (dove Amadeus va spesso a parlare del Festival). Il tutto mentre il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, infastidito dalle battutine di Checco Zalone sulla sua rete, diceva: «Ricordiamo che negli Anni 90 Amadeus veniva ospite qui. I dipendenti ci sono rimasti male, sembra che lavorare a Telelombardia sia una cosa da prendere in giro».

Quanto ai Maneskin, il 22 gennaio saranno ospiti del Saturday Night Live, show di punta della tv statunitense (hanno già suonato al Tonight Show di Fallon e da Ellen DeGeneres), dove faranno probabilmente ascoltare il nuovo singolo: negli scorsi giorni Damiano David, il 23enne frontman della band, ha condiviso su Instagram un video che lo ritraeva in studio. Potrebbero suonarlo anche all'Ariston, insieme ai successi di questi mesi, dalla stessa Zitti e buoni a Mammamia, lanciando poi l'appuntamento di maggio con l'Eurovision (si svolgerà dal 10 al 14 a Torino, e chissà che alla fine a condurlo non siano proprio loro).

Il successo internazionale della band, intanto, non si ferma: il 6 febbraio i Maneskin daranno il via da Londra al loro tour europeo. Due giorni dopo, proprio a Londra, ai Brit Awards proveranno a vincere i premi come Gruppo internazionale dell'anno e Miglior canzone internazionale con I Wanna Be Your Slave. Ad aprile saranno invece la prima rock band italiana a suonare al Coachella, storico festival rock americano. Che storia.

