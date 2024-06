8 giu 2024 18:30

“IL ROCK NON FA SCONTI A NESSUNO” - VASCO ROSSI INFIAMMA SAN SIRO E MANDA UNA “DEDICA” A MELONI SULLE NOTE DI “ASILO REPUBLIC” – “GIORGIAAA”, COME PRIMA/ PIÙ DI PRIMA/ ORDINE E DISCIPLINAAA” (L’ALTRO IERI AVEVA DETTO CHE CON LA DUCETTA “LE LIBERTÀ VENGONO DERISE, SI VA VERSO UN CERTO TIPO DI AUTORITARISMO ANNI VENTI”) - QUANDO CANTA "BASTA POCO...PER ESSERE INTOLLERANTI" IL "BLASCO" NON SI TIENE: "DITEGLIELO A SALVINI" - "GLI SPARI SOPRA" È PER “I FARABUTTI CHE GOVERNANO IL MONDO”, E FUORI SCENA VASCO CITA “IL FASCISTA NETANYAHU” – VIDEO