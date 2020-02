“ROVINA” POWER – LOREDANA LECCISO AL VETRIOLO A 'LIVE!- NON E' LA D'URSO': "AL BANO? E’ SCIVOLATO A SANREMO PERCHÉ APPESANTITO DA ROMINA" – L’EX COMPAGNA DEL CANTANTE SPIEGA CHE LA SCENETTA ERA PREPARATA: “IN REALTÀ, AL BANO, CHE È UN GRANDISSIMO ATTORE, HA FATTO UNA GAG CHE HA PROVATO ANCHE DURANTE LE PROVE…”

Luana Rosato per il Giornale

al bano romina power

Ospite d’eccezione di Live! Non è la d’Urso Loredana Lecciso, che ha commentato la partecipazione straordinaria di Al Bano e Romina Power al 70esimo Festival di Sanremo.

La coppia, che è stata invitata da Amadeus come ospite d’eccezione della prima puntata della kermesse canora, si è resa protagonista di un siparietto che ha immediatamente fatto il giro della rete scatenando l’ilarità degli internauti. Al Bano, accompagnato da Romina, è inciampato sulla scalinata del Teatro Ariston facendo temere per un attimo il peggio al pubblico in platea e a quello da casa. La scivolata schivata, quindi, è stata commentata anche nel “controfestival” della d’Urso cui ha preso parte anche la ex compagna del cantante di Cellino San Marco.

al bano romina power

“Al Bano non stava scivolando...”, ha commentato Barbara d’Urso, immediatamente raggiunta da Loredana Lecciso. “Ma no! Si è detto di tutto – ha esordito la donna - . Si è detto che è stato appesantito da Romina...”. “Fermi tutti! – ha esclamato la conduttrice, che non ha nascosto il sorriso ironico davanti alla frecciatina lanciata con nonchalance dalla Lecciso alla storica nemica Romina - .

al bano romina power

Che vuol dire che era appesantito da Romina?”. La ex compagna di Al Bano, quindi, ha tentato di nascondere la stoccata contro la Power come “un commento letto sui social”, ma nessuno ha creduto a questa versione dei fatti. “Ho letto tutti i commenti...Lei si era appoggiata che così era carina la discesa”, ha continuato a spiegare la Lecciso tra i sorrisi dei presenti in studio.

loredana lecciso 3

“In realtà, Al Bano, che è un grandissimo attore, ha fatto una gag che ha provato anche durante le prove – ha aggiunto ancora Loredana, svelando che la scivolata del cantante non era altro che una messa in scena architettata proprio da lui - .Posso dire che questa esibizione è stata bellissima e l’applauso dell’Ariston è stato l’applauso di tutti gli italiani”.

Complimentandosi con Al Bano e Romina per la performance di Sanremo, quindi, la Lecciso ha provato a sorvolare sulla frecciata velenosa nei confronti della Power. Il “danno”, però, ormai era stato fatto e nessuno è riuscito ad ignorare quel commento al vetriolo della showgirl sulla ex moglie di Carrisi. “Loredana è l’unica che, nonostante sia stata la compagna di Al Bano per anni e ci abbia fatto figli, continua a passare per l’amante – ha sottolineato con ironia Alba Parietti - .Un record storico! Questo, però, è a tuo favore perché non hai l’aspetto da moglie. Continua così!”.

AL BANO E ROMINA IN CONCERTO A CRACOVIA salvini al bano 55 passi nel sole al bano salvini al bano loredana lecciso a domenica live loredana lecciso 4 loredana lecciso con la figlia jasmine BARBARA DURSO E LOREDANA LECCISO loredana lecciso 1 loredana lecciso loredana lecciso 2 al bano cristel carrisi 55 passi nel sole AL BANO IN RUSSIA al bano con putin e orban al bano brinda con putin Henrikh Mkhitaryan e la moglie con al bano AL BANO Henrikh Mkhitaryan e la moglie al bano al bano silvio berlusconi maurizio costanzo show al bano dona il suo vino a salvini coi cinesi al bano romina power al bano romina power