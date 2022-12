“L’ABUSIVISMO, PUR SE BRUTTA COSA, NON C’ENTRA CON LA FRANA E I MORTI” - LA DENUNCIA DI "REPORT" SULLA TRAGEDIA CHE A ISCHIA HA CAUSATO 11 MORTI: “LE MAPPE PER I PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO, REALIZZATE DOPO LA TRAGEDIA DI SARNO DEL 1998, DOVE SONO MORTE 160 PERSONE, SONO STATE FATTE NEL 2002 MA ANDAVANO AGGIORNATE. ANCHE IN VIRTÙ DEL TERRITORIO A RISCHIO. NESSUNO È ANDATO A VERIFICARE CON STRUMENTI ADEGUATI LA ZONA…". COSA RISPONDE IL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE LEGNINI?

Da iltempo.it

evacuazione zona rossa di ischia 2

“L’abusivismo, pur se brutta cosa, non c’entra con la frana e i morti”. Ad occuparsi della frana di Ischia è il programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci, che nell’edizione del 5 dicembre approfondisce le cause che hanno portato alla tragedia per la quale c’è ancora una donna dispersa oltre ad undici morti: “La frana si è schiantata su una zona dove oltre a quelle abusive c’erano anche case regolari e che era considerata zona bianca secondo i Piani di Assetto Idrogeologico. Ora la notizia è proprio questa, come mai era considerata zona bianca e cosa ha comportato?”.

sigfrido ranucci

“Le mappe per i piani di assetto idrogeologico, realizzate dopo la tragedia di Sarno del 1998, dove sono morte 160 persone, sono state fatte nel 2002 ma andavano aggiornate - si osserva nel corso della trasmissione di Rai3 - Anche in virtù del territorio notoriamente a rischio e soprattutto perché negli anni gli eventi atmosferici sono cambiati e diventati più violenti. Ufficialmente, le mappe di Ischia sarebbero state aggiornate nel 2010 e poi ancora nel 2015, ma abbiamo capito che sono sostanzialmente la fotocopia di quelle vecchie. Nessuno è andato a verificare con strumenti adeguati la zona”.

giovanni legnini foto di bacco (2)

La denuncia di Ranucci prosegue: «Si tratta di un ‘copia e incolla’ come per il piano pandemico sul Covid... Ora, il problema è che quelle mappe sono confluite nelle carte di Giovanni Legnini, nominato nel 2017 commissario per la ricostruzione del terremoto di Ischia”. Report ha potuto vedere le abitazioni distrutte dalla frana, che erano considerate sicure: “Se quelle di Casamicciola sono giudicate sicure, perché lo indicavano le mappe, ce ne sarebbero 774 da abbattere perché collocate in zone a rischio. Ma visto che ora si sono resi conto che le mappe potrebbero essere non corrette perché realizzate 20 anni fa, con strumenti inadeguati, è probabile che le rivedranno, così almeno dice lo staff di Legnini. Ma come si fa allora a procedere all’abbattimento delle case a rischio? Oltre a cinguettare sui social avranno il coraggio di farlo?”.

evacuazione zona rossa di ischia 3 ischia frana

ischia frana evacuazione zona rossa di ischia 1 FANGO A ISCHIA