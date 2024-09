“E’ UNA POLEMICA SCHIFOSA. ABBIAMO FATTO UN MINUTO DI SILENZIO” – A OZIERI, IN SARDEGNA, LA FESTA PATRONALE NON SI FERMA DOPO LA MORTE DEL PICCOLO GIOELE SCHIACCIATO DA UNA PORTA DI CALCIO: LA SCELTA DI NON ANNULLARE IL CONCERTO DEL RAPPER HA SCATENATO UN PANDEMONIO – LA VERSIONE DI FEDEZ: “BISOGNA INVENTARSI UNA CAZZATA SENZA AVERE UN MINIMO DI RISPETTO DOPO UNA TRAGEDIA DEL GENERE? QUESTO LA DICE LUNGA SULLO STATO DELL'INFORMAZIONE ITALIANA. FATE CAGARE" – VIDEO

https://www.open.online/2024/09/15/gioele-putzu-morto-ozieri-concerto-fedez-video/

estratti da open.online

fedez ozieri

Non accennano a placarsi le polemiche dopo il concerto di Fedez tenutosi ieri sera a Ozieri, durante i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rimedio. L’evento si è svolto, infatti, nonostante il tragico lutto che ha colpito la città poche ore prima, con la morte del piccolo Gioele Putzu, di soli 9 anni, schiacciato da una porta da calcio mentre giocava con gli amici in un campo sportivo. La scelta di non annullare il concerto ha suscitato indignazione, soprattutto sui social, dove molti hanno espresso sdegno per la mancanza di rispetto nei confronti della tragedia. Ora, però, arriva la replica di Fedez, che con una serie di stories spiega come sono andate le cose.

(…)

FEDEZ

Da adnkronos.com

"Fate schifo". Fedez contro la stampa che ha proposto una versione distorta dei fatti accaduti ieri a Ozieri, in Sardegna. Un bambino di 10 anni, Gioele, è morto schiacciato da una porta da calcio mentre era in campo con gli amici. In serata, nel paese, Fedez come programmato da tempo si è esibito davanti a migliaia di persone.

fedez ozieri

Il rapper, dal palco, ha informato il pubblico sulla tragedia avvenuta poco lontano: "Prima di salire sul palco ci hanno avvisato di questa terribile tragedia che è avvenuta qui nelle vicinanza. Mi sembrava doveroso esprimere la mia e la vostra vicinanza alla famiglia di Gioele. Vi chiedo un minuto di silenzio per Gioele e per la sua famiglia", ha detto Fedez, come mostra un video pubblicato dall'artista sul proprio profilo Instagram.

fedez

Alcune testate, evidenzia Fedez, hanno descritto l'esibizione come una prosecuzione di una festa proseguita senza nessuna preoccupazione per il drammatico evento: "Bisogna inventarsi una cazzata senza avere un minimo di rispetto dopo una tragedia del genere? Ieri sera ho suonato a Ozieri, in provincia di Sassari. Somo stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco", dice Fedez. Prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza mia e di tutta la piazza alla famiglia. Nessuno si è permesso di dire nulla... Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana. Fate schifo".

fedez ozieri