ELON MUSK, CHE PUTINATA! IL FONDATORE DI TESLA INVITA LO ZAR VLAD A CONVERSARE SU CLUBHOUSE. IL CREMLINO NON CHIUDE LA PORTA: "INTERESSANTE" – MUSK HA LANCIATO L'INVITO SU TWITTER: "SAREBBE UN ONORE PER ME". IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE RUSSO: "NON USA I SOCIAL. PRIMA DOBBIAMO CAPIRE LA PROPOSTA IN CONCRETO, POI RISPONDEREMO" - PUTIN, EX AGENTE DEL KGB CHE IN PASSATO HA DEFINITO INTERNET "UN PROGETTO DELLA CIA", È SEMPRE STATO MOLTO DISTANTE DALLE MODERNE TECNOLOGIE...