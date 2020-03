“LA D’URSO? VUOLE IMPOSSESSARSI ANCHE DEL VATICANO, NON SOLO DI CANALE 5” – LA STILETTATA DI BONOLIS A 'BARBARELLA' A 'UN GIORNO DA PECORA' - “‘L’ETERNO RIPOSO’ CON SALVINI?VOGLIONO SOPPIANTARE IL PAPA" – IL TRIBUTO DELLA CLERICI A PAOLINO: “SEI TUTTO FUORCHÉ IMPOTENTE: NELL’AMBIENTE TUTTI DICONO CHE SEI BEN MESSO…”

ENZO BOLDI per giornalettismo.com

bonolis d'urso

Quella preghiera, L’Eterno riposo, recitata in diretta (e a distanza) da Barbara D’Urso e Matteo Salvini a Live domenica sera ha provocato moltissime reazioni in tutta Italia. In molti hanno difeso la scelta, ma tantissime sono le persone che – in particolar modo sui social – hanno attaccato la conduttrice e il leader della Lega per questa ostentazione. Anche Paolo Bonolis, a mo’ di battuta, ha voluto sintetizzare questa vicenda facendo un po’ di ironia su quanto accaduto.

In collegamento telefonico con Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1, il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro (tra i tanti suoi programmi) ha spiegato di non aver assistito in diretta a quanto andato in onda su Canale 5 domenica sera, ma che il tutto gli sia stato raccontato da sua moglie Sonia questa mattina: «Ha detto ‘mannaggia la miseria, cos’è successo ieri. Mo’ te lo racconto‘».

Eterno riposo andato in onda a Live, il commento di Bonolis

E il racconto della moglie deve aver ben descritto quel che è accaduto dato che Paolo Bonolis, pochi istanti dopo ha detto: «Stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5». Il riferimento, ovviamente, non è a Matteo Salvini – che ha iniziato a recitare l’Eterno riposo solo dopo il via dato dalla conduttrice -, ma a Barbara D’Urso.

La stilettata a Barbara D’Urso

bonolis d'urso

Ironia, dunque, ma con quel sapore della stilettata rivolta alla sua collega. Insomma, la scelta di recitare quella preghiera per i defunti in prima serata – soprattutto nello spazio in cui ospitava un personaggio politico che solo di recente ha iniziato a mostrare, ostentare e baciare rosari e rilanciare affidamenti vari alla Vergine Maria – non è stata digerita proprio da tutti.

PAOLO BONOLIS GELATO, ANTONELLA CLERICI: "SEI BEN MESSO, NELL'AMBIENTE LO DICONO TUTTI"

Da liberoquotidiano.it

antonella clerici 1

"Tutti dicono che sei tutto fuorché impotente". Paolo Bonolis spiazzato dall'amica Antonella Clerici su Instagram. I due presentatori, che insieme hanno condotto il Festival di Sanremo nel 2005, si sono scambiati qualche battuta su Instagram. Inizia Bonolis (che sabato sera è tornato in tv con le repliche di Ciao Darwin), definendo la Clerici "una buona forchetta".

bonolis

"Una sua scelta". Bonolis, sconcertante rivelazione su Luca Laurenti: "Lui, il coronavirus..." Poi gli scappa una battuta auto-ironica: "Io sono impotente". "Di te si dicono altre cose…", replica sibillina Antonella. “Cosa?”. “Che sei ben messo. Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente". E Bonolis, per una volta, è rimasto senza parole. Al posto suo, potrà confermare o smentire la moglie, Sonia Bruganelli. Restiamo in attesa.

barbara d'urso 1