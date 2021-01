“SALMO CI CHIAMA LE SCORREGGIONE DEL POP? SE STIAMO ANCORA QUI, SIGNIFICA CHE LE SCORREGGE ERANO MOLTO PROFUMATE” – ALESSANDRA AMOROSO E EMMA MARRONE IN DUE NON FANNO MEZZA VANONI MA NON SI RASSEGNANO, DUETTANO IN UN SINGOLO E SI AUTO-CANDIDANO PER UN’OSPITATA A SANREMO – EMMA AL VELENO: “IL MONDO DELLA MUSICA ATTUALE? DOVE VEDO TANTI DISCHI DI PLATINO, VEDO POCHE ARENE E CONCERTI” – VIDEO

Ernesto Assante per la Repubblica

"Pezzo di cuore" di Emma Marrone e Alessandra Amoroso di Ernesto Assante Ci hanno messo un po' ma alla fine ci sono riuscite: Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno fatto una canzone insieme. Con Dario Faini, ovvero Dardust, e con Davide Petrella, che hanno scritto Pezzo di cuore, il brano che venerdì arriverà su tutte le piattaforme.

Le "gemelle diverse" della canzone italiana non sono nuove a incontri e duetti, sono state in scena insieme varie volte, anche sul palco di Sanremo, «infatti da un po' di anni era nell' aria la volontà di fare una canzone insieme» dice Emma, «ma è stata una scelta istintiva, non a tavolino. Io ero a Milano per X Factor, lei a Roma, io avvertivo un senso di irrequietezza, volevo far partire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo, con entusiasmo, e mi sembrava il momento giusto.

Volevo una canzone senza tempo, una ballad, ho chiamato Dario Faini e gli ho trasmesso i miei pensieri. Lui e Petrella hanno tradotto queste sensazioni in una canzone e quando era quasi ultimata ho chiamato Alessandra. Le ho detto "eccola, non penso che tu possa dirmi di no". E così, dopo una dozzina di anni di carriere ben distinte e separate, abbiamo unito i nostri mondi». «È vero, non avrei potuto dire di no», aggiunge Amoroso, «cantare con lei è stare vicino a un pezzo di cuore, mi è piaciuta l' idea di un dialogo tra noi e così è stato quando siamo andate a registrare».

È vero, come dice Emma, che Pezzo di cuore è una canzone "universale", con una melodia bella e cantabile e un testo che parla dell' amore come di una scoperta, un brano che non ha nulla di autobiografico, non racconta le storie delle due cantanti ma nel quale entrambe si riconoscono.

«Abbiamo capito che sappiamo ascoltarci l' un l' altra» dice ancora Emma, «che abbiamo prima di tutto imparato ad amare noi stesse. Io a 36 anni ho fatto pace con me stessa, mi voglio bene e vedo anche gli altri in modo diverso». L' abbraccio fotografato sulla copertina di Pezzo di cuore è quello tra due donne, cresciute personalmente e professionalmente in questi dieci anni, che riescono ad essere amiche e colleghe senza tensioni:

«Un buon esempio di amicizia femminile, dimostra che due donne hanno una potenza molto grande » dice Amoroso, «noi ci siamo volute bene fin da subito, c' è sempre stata complicità, probabilmente perché eravamo legate alla stessa terra, alle stesse passioni, cresciute con valori e principi simili.

Io spero che possa essere un esempio di unione tra donne che insieme fanno la differenza». «Questa nostra collaborazione è arrivata al momento giusto» aggiunge Emma, «perché oggi siamo consapevoli degli anni che abbiamo alle spalle, delle cose che abbiamo fatto e di come le abbiamo fatte. Siamo due ragazze che ci hanno creduto fino in fondo, tenuto botta quando ci dicevano che eravamo un prodotto televisivo, siamo cresciute, migliorate, facendo sforzi e sacrifici, per arrivare oggi a raccontare chi siamo con questa canzone ».

E ora, dopo questo primo passo insieme, cos' altro ci si può aspettare dalla coppia Emma e Alessandra? Sanremo? «Non ci hanno chiamato» dice Amoroso «ma se lo facessero ci piacerebbe». «Io e Alessandra non ci siamo mai tirate indietro, quel palco lo amiamo, chiunque ci chiederà di farlo ci troverà interessate».

Per il resto è Emma che è ancora con il piede sull' acceleratore del suo progetto artistico, sospeso dalla pandemia e dallo stop ai concerti: «Devo chiudere il capitolo aperto con un album come Fortuna e con il tour che avrebbe celebrato i miei dieci anni di carriera.

Finché non lo chiudo non sarò contenta, finché non finisco di leggere un libro non riesco a leggerne un altro. È un progetto che ho bisogno di riprendere, tornare in concerto prima possibile. È implicito che Alessandra sarà una gradita ospite ovunque, in qualsiasi data, voglio solo cantare e lei potrà scegliere di raggiungermi e divertirsi con me».

Rita Vecchio per leggo.it

Due donne. Due amiche. Due artiste. L'abbraccio in bianco e nero di Emma e Alessandra Amoroso sulla copertina di Pezzo di cuore, il loro primo brano inedito a due voci, rappresenta il coronamento di una strada di undici anni percorsa insieme, non priva di stop, di direzioni diverse e di ricongiungimenti.

«Anni in cui abbiamo tenuto botta - raccontano durante le due nella conferenza stampa virtuale - credendoci. Abbattendo i pregiudizi che ci etichettavano come semplici prodotti da talent, facendo i conti con una stampa non sempre delicata, resistendo a forconi e lenti di ingrandimento puntati addosso, come se avessimo dovuto chiedere scusa per il nostro successo. Magari non è cool, ma questo abbraccio è storia vera, quella di due donne che non hanno conosciuto favoritismi, che si sono fatte un mazzo enorme».

D'altronde, il mondo della musica attuale «appare come una parabola strana: dove vedo tanti dischi di platino, vedo poche arene e concerti», dice Emma. «C'è spazio per tutti nella musica: pop, indie, rap. Ma contano i fatti - continua Alessandra - Se stiamo ancora qui, significa che le scorregge rivolte a noi erano molto profumate».

Prodotto e scritto dalla penna e dall'ingegno musicale di Dario Dardust Faini a quattro mani con Davide Petrella, Pezzo di cuore esce venerdì, e dal 29 anche in 45 giri limited edition. Arrangiamenti orchestrali, voci all'unisono su un testo universale che parla di amore. «Una canzone nell'aria da tempo per riunire i nostri mondi, con la voglia di ripartire con una ventata di ottimismo - dice Emma, che, durante il suo X Factor da giudice, invia il whatsapp con traccia del brano e parti già divise alla Amoroso.

Un'amicizia che parte da Amici. Era il 2009 quando la Amoroso vinse il talent di Maria de Filippi («Maria ha ascoltato il brano, ci segue, è contenta di noi») e il 2010 quando replica Emma («qui il nostro primo abbraccio, viscerale»). «Pezzo di cuore - racconta Alessandra - è un dialogo tra due donne cresciute, che hanno imparato ad ascoltarsi».

La domanda sulla loro presenza a Sanremo (già sul quel palco nel 2012) è d'obbligo quanto loro risposta elegante: «Ospiti, vallette Non ci hanno fatto ancora sapere niente». In gara, «ci saremmo andate, certo: è il luna park musicale più bello». Ma la canzone, «nata in segreto da una presa di posizione artistica dove pure le nostre case discografiche sono state lasciate fuori», è stata realizzata dopo l'uscita dei nomi big. Il pensiero va anche alle date del tour di Emma congelate: «Non so lasciare progetti mozzati: vivo come un coito interrotto. Farò tutto il necessario per far ripartire i live». E sui quei palchi, salirà («ogni volta che lo vorrà») anche la Amoroso.

