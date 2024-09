“SANGIULIANO È UN POVERACCIO, SI È INVAGHITO DI QUESTO CORAZZIERE BIONDO. NESSUN COMPLOTTO. I FERRAGNEZ ERANO UNA BOLLA, NON PENSAVO CROLLASSERO COSÌ”: LA VERSIONE DI ANTONIO RICCI

Tutto pronto per la 37esima edizione del tg satirico “Striscia la Notizia”. L’ideatore Antonio Ricci ha presentato tutte le novità nella consueta conferenza stampa negli studi del programma a Cologno Monzese. Anzitutto arriva alla conduzione da lunedì 23 settembre alle 20:35 su Canale 5, la coppia inedita formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica, quest’ultimo era già stato al bancone di Striscia diciannove anni fa, nel 2005, con Mino Reitano e Nino D’Angelo.

La parola chiave di quest’anno del tg satirico è “Complottenza” e come spiega Ricci stesso “è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai viene tutto letto come un complotto. Tutto ormai è riconducibile alla morte della verità. C’è la necessità di creare contenuti dove il vero non è più necessario, anzi colpiscono di più il falso e la cosa non vera”. [...]

“NESSUN COMPLOTTO MARIA ROSARIA BOCCIA” – Non poteva mancare il riferimento alla stretta attualità, come le dimissioni dell’ex ministro Sangiuliano in seguito alle rivelazioni e al rapporto con Maria Rosaria Boccia. “Poraccio. – ha esordito Ricci – Di lei invece si può pensare che sia Mata Hari, una specie di Gabibbo animato da qualcosa all’interno? E chi è stato a farlo? Marina Berlusconi, Dario Franceschini? La realtà dei fatti è molto semplice, sotto gli occhi di tutti, spesso. Sangiuliano si è invaghito di questo corazziere biondo. Se non si fosse fatto ingarbugliare, non ci sarebbe stato nessun complotto. E, secondo me, questa storia si sgonfierà presto perché se non c’è altra ciccia, finisce tutto”.

“TOTI? VENDETTA VERSO IL CENTRODESTRA” – “I complottisti dicono che quello che è accaduto alla Regione Liguria sia una vendetta di Toti verso il Centrodestra. È vero che ha patteggiato lui, ma ha patteggiato anche la Procura per cui bisogna andare cauti con i giudizi. Io non mi sono fatto un’idea, perché pur girando per Genova non sapevo chi fosse Spinelli anche se le fonti dicono sia un soggetto importante che ha finanziato tutti”.

“I FERRAGNEZ SI SONO FATTI MALE” – “Ero molto colpito dai Ferragnez. Mi sembrava vivessero in una bolla, destinata a spegnersi comunque. Io ho un’altra figlia, Alessandra, che mi metteva all’erta sulle dinamiche social dei Ferragnez. Non potevo immaginare però la cosa fosse così immediata e cioè che una volta ‘toccati’ crollasse tutto. Anche loro due si sono fatti molto male l’uno con l’altro [...] Diverso è il caso del pandorogate, abbiamo anche acquistato il pandoro della Ferragni che sul mercato ha raggiunto addirittura la cifra di 700 euro! Penso che anche i giornali hanno gonfiato i Ferragnez, che portavano clic. Questi influencer non sanno nemmeno cosa siano i giornali. Sono affascinato da queste meteore e dalla pochezza”.

“LA SFIDA È TRA DE MARTINO E AMADEUS” – “Quest’anno i due litiganti saranno Stefano De Martino e Amadeus. Noi non siamo preoccupati dalla concorrenza [...] ”.

NOVITÀ DALLE VELINE A DAGOSPIA – Le Veline cambiano volto e i nuovi protagonisti sono la coppia Beatrice Coari e Gianluca Briganti. “Per chi volesse dire che le Veline non parlano, ebbene la Velina di oggi, Bea, parla quattro lingue!”. Fabio Caressa e la figlia Eleonora debuttano con la rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas” che i due assegneranno gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti sonati e ad altri protagonisti di “filmati strani visti in tv e sul Web”. Uno dei capisaldi Dario Ballantini farà il generale Vannacci. Il comico Antonio Ornano (già visto in “Only Fun-Comico Show”) sarà “Socialman” un aspirante uomo di cultura che cadendo ogni volta nel tranello dei social di cui è schiavo aggiornerà i telespettatori sulle ultime tendenze.

Roberto da Crema ‘Il Baffo’ proporrà in vendita al pubblico italiano gli oggetti di cui si vogliono liberare i personaggi dello spettacolo e della politica. La rubrica si intitolerà “Robe dell’altro mondo”. “A tal proposito vengo a conoscenza che a giugno – ha detto Ricci – sono stati messi tutti gli arredi di Fabio Fazio. Ha abbandonato la vecchia casa in Liguria perché c’era un vicino molesto che gli piantava il basilico vicino, che lui odiava, così ha preso casa ad Albisola. Tra tutti gli interni della sua casa lasciata che vengono messi all’asta, vedo che c’è una sedia da preghiera”. Il Grande Flagello realizzerà contenuti satirici esclusivi per Striscia. Nuova collaborazione con il direttore editoriale di Today, Fabrizio Gatti, su alcune indagini e dossier. E, infine, Dagospia fornirà contenuti esclusivi al tg satirico.

(ANSA) – "Qualunque battuta fai contro il Governo diventa immediatamente un complotto, mentre in realtà facciamo solo il mestiere dei giornalisti: se fossi il presidente del Consiglio non mi arrabbierei". Lo ha detto Antonio Ricci, il patron di 'Striscia la notizia', presentando l'edizione n.37 del tg satirico in onda su Canale 5 alle 20,35 dal 23 settembre. Il sottotitolo sarà infatti 'La voce della complottenza'. "'Complottenza' è un neologismo che indica la cifra del momento - ha aggiunto - ormai tutto viene letto come un complotto". Confermati i vari inviati, tra le novità diverse rubriche, mentre il trasformista Dario Ballantini debutta nei panni del generale Roberto Vannacci. "Fa già ridere di suo - ha detto Ricci - ma per rispetto alla sua divisa lo proporremo così". I primi due conduttori sono Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Da lunedì 23 settembre, alle ore 20.35 su Canale 5, torna Striscia la notizia – la voce della complottenza, con tante novità e sorprese, a partire dai conduttori: l’inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

«“Complottenza” è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto», spiega Antonio Ricci riguardo al sottotitolo della 37esima stagione del tg satirico.

Grande sorpresa anche sul bancone di Striscia: per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti.

E le novità non finiscono qui. Tra le fila degli inviati ci saranno tanti debutti.

Dopo il successo a Pechino Express, Fabio Caressa e la figlia Eleonora sono diventati un’acclamata coppia social. E ora il sogno di lavorare insieme si avvera grazie a Striscia la notizia e alla nuova rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, in cui i due assegneranno gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.

Il comico Antonio Ornano sarà “Socialman”, un aspirante uomo di cultura che, cadendo ogni volta nel tranello dei social di cui è schiavo, aggiornerà i telespettatori sulle ultime tendenze: filmati curiosi, video spettacolari, challenge pericolose.

Roberto Da Crema (il Baffo), perso nello spazio siderale dell’intrattenimento televisivo, proporrà in vendita al pubblico italiano gli oggetti di cui si vogliono liberare i personaggi dello spettacolo e della politica. La rubrica si chiamerà “Robe dell’altro mondo”.

Il Grande Flagello, content creator già noto sui social, realizzerà contenuti satirici esclusivi per Striscia.

Con questa stagione partono anche due grandi collaborazioni. La prima con il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, direttore editoriale di Today.it, che lavorerà con Striscia su alcune indagini. L’altra con lo storico portale di gossip e notizie Dagospia.com, che fornirà contenuti esclusivi al tg satirico.

Confermati gli storici inviati: Luca Abete, Rajae Bezzaz, Vittorio Brumotti, Marco Camisani Calzolari (MCC), Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa), Jimmy Ghione, Alessio Giannone (Pinuccio), Max Laudadio, Enrico Lucci, Moreno Morello, Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli e Riccardo Trombetta.

Tornano anche le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Capolavori del mondo in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello e l’appuntamento con i videoclip musicali di Highlander Dj in cui i politici (e non solo) ballano e cantano.

Ai nastri di partenza anche Francesca Manzini, il trasformista Dario Ballantini, che debutta nei panni del generale Roberto Vannacci, e Giuseppe Longinotti, la Elly Schlein di Striscia.

Il titolo della sigla di chiusura del programma è “Cun a cua” (Con la coda, dal dialetto ligure), una canzone sulle infinite code e liste d’attesa che attanagliano i cittadini italiani: dai caselli autostradali ai pronto soccorso, dagli asili ai musei, passando per i concerti.

Altra novità: da questo mese in tutti gli store digitali (Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. etc.) è disponibile la compilation “Le hit del Gabibbo”, con le più famose sigle cantate dal pupazzone rosso: da “Fritto Misto” a “Fu fu dance”, da “Caramelle” a “Puzzoni”, da “Bimba Bum” a “Specchietti”, fino alle più recenti “App-però” e “Non ci sta!”.

