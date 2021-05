31 mag 2021 20:08

“SE FOSSI IN BONOLIS LASCEREI PERDERE I GIOCHI…” – A “AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA”, LA VALLETTA DI PUNTATA È CADUTA A TERRA DOPO CHE UN CONCORRENTE L’AVEVA PRESA IN BRACCIO PER UNA GAG. BONOLIS HA PROVATO A SCHERZARE: “C’E’ UN PRETE?” – POLEMICHE SUI SOCIAL – IL PRECEDENTE DELL’INCIDENTE DI “CIAO DARWIN” CON UN CONCORRENTE PARALIZZATO: IN 4 RISCHIANO IL PROCESSO - VIDEO