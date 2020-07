https://m.dagospia.com/annalisa-chirico-lo-bolla-come-non-erotizzante-e-andrea-scanzi-scapoccia-la-lettera-196028

Un duro botta e risposta tra Andrea Scanzi e Annalisa Chirico. Il primo, accecato dall'odio nei confronti di Matteo Salvini, se la prende con la firma del Foglio superando ogni limite.

"Se voglio parlare di cose serie - esordisce il giornalista del Fatto Quotidiano - parlo con Telese e Parenzo, non con lei". Una frase che fa ridere i due conduttori, non la Chirico che comunque evita la polemica e torna a parlare di politica: "Lei vuole solo far vedere che è l'ennesimo maschilista, io glielo lascio fare". E ancora, Scanzi senza ritegno: "Tu sei a Capri che te la godi e io sono qua che parlo con gli spettatori".

Immediata la risata in studio dei conduttori che non si smentiscono. D'altronde durante tutta la puntata Telese e Parenzo non hanno saputo far altro che interrompere la Chirico "accusandola" di non far parlare Scanzi, quando in realtà quello della firma del Fatto non è stato altro che un monologo.

