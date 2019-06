Da https://www.liberoquotidiano.it

Violentissimo scontro tra David Parenzo e Mario Giordano. Stavolta il teatro è stato la trasmissione La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciani e proprio da Parenzo su Radio 24. Il record di insulti e violenza verbale è degno di nota. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. Secondo Giordano la nave andrebbe bombardata e affondata, con la capitana indagata perché “trafficante di clandestini”.

Parenzo, al contrario, appoggia la linea di chi chiede che i migranti vengano salvati e fatti sbarcare, per poi essere identificati e prendere nei loro confronti i dovuti provvedimenti. Ma il dibattito degenera. “Mario Giordano che guadagna mezzo milione di euro al mese o all’anno…”. “Io non vado a fare le marchette a pagamento. Schifoso marchettaro“.

Parenzo rincara: “Quanto guadagna Mario Giordano all’anno? Il difensore del popolo quanto guadagna all’anno?”. “È un argomento che non c’entra un ca***. Non sei capace di sostenere una discussione”, attacca il giornalista. “Non ti vergognare di come li hai fatti“, grida Parenzo. Giordano si arrabbia: “Mi piacerebbe essere ricco come te, raccomandato come te [...] Raccomandato di mer***, figlio di papà“. A questo punto, Parenzo si alza inferocito, promette di querelarlo e abbandona la trasmissione: “Raccomandato da chi? Se non chiedi scusa ti querelo perché sei uno str***“.

David Parenzo non torna in postazione e lascia in diretta la trasmissione. Poi, su Twitter, spiega: “Me ne sono andato da La Zanzara in diretta dopo gli attacchi di Mario Giordano! Se mi chiede scusa non lo querelo ma deve chiedermi scusa. I suoi attacchi sono diffamazioni non opinioni [...] Quel vile ha insultato la mia dignità! Ho fatto esame di stato per fare il giornalista professionista! Ho moderato dei convegni [...] Lui che gira con AudiQ ca*** e poi parla di Made in Italy”. Crisi di nervi gravissima, per Topo Gigio Parenzo.

