Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

Puntata di Belve molto intensa, intima e sincera. La Fagnani chiede del rapporto che la Muti ha con la Russia: “Con la Russia ha un rapporto stretto, ha la residenza, ha casa, ha chiesto la cittadinanza, ha fatto spettacoli importanti, ha detto che ha un amore per il popolo russo ed è ricambiata: ecco, in questo momento?” “Sono confusa” ammette la Muti.

Allora la Fagnani ribatte: “Ha dubbi da quale parte stare rispetto alla guerra? “La guerra è inutile, cioè la guerra è sbagliata sempre” “Ma è confusa rispetto a cosa”? Chiede ancora la Fagnani. La Muti risponde” Sono confusa perché sono dispiaciuta, amo molto i russi e i russi mi amano tantissimo, ma...questa guerra è sbagliata” “Quindi” insiste ancora la Fagnani “Diciamo che siamo d’accordo su chi è l’aggressore e chi la vittima?” La Muti annuisce…è un sì.

Un botta e risposta tra Francesca Fagnani e Ornella Muti, durante la quale la nota attrice, considerata a lungo tra le donne più belle del mondo, ripercorre tutta la sua carriera, rivelando alcuni aspetti inediti, per esempio il suo rapporto col sesso: “Ancora stiamo a parlare di sesso, alla mia età!?” In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita” “Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via”.

Quando la Fagnani le chiede del presunto flirt con Celentano, ricordandole ciò che la Mori ha detto:” Non è stato un tradimento d’amore”, la Muti risponde che lei ha un altro ricordo...Incalzata dalla Fagnani, poi, torna sulla questione non risolta della paternità della figlia Naike e sulla rivelazione che il padre non è il produttore cinematografico spagnolo (José Luis Bermùdez de Castro Acaso).

Quando la Fagnani chiede: “Lei è rimasta sorpresa per la prova del DNA?” la Muti guardando la Fagnani risponde: “Non lo so...” Insomma, questa intervista è un viaggio nel tempo, a cavallo tra gli anni ’70 e l’oggi, tra conferme e rivelazioni, una puntata magnetica.

