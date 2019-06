“SGARBI? MI HA DATO DELLA PU**ANA PERCHÉ NON SCOPA, NON FA PIÙ NIENTE, E IO LO SO BENE PERCHÉ L’HO VISTO” - LA VENDETTA DI MARYSTHELL POLANCO: “HA PROBLEMI SESSUALI, COME UN ADOLESCENTE. HA SEMPRE CHIESTO FAVORI A BERLUSCONI, IL CAVALIERE METTEVA IL TELEFONO IN VIVA VOCE E IO ASCOLTAVO TUTTO…IO PER ADESSO NON HO CONDANNE, SGARBI INVECE QUANTE CONDANNE HA AVUTO? MEGLIO ESSERE PU**ANE PENTITE CHE ESSERE IPOCRITI COME LUI CHE È VIVO GRAZIE AI FAVORI CHE GLI HA FATTO BERLUSCONI” - VIDEO

Da “la Zanzara - Radio24”

vittorio sgarbi marysthell polanco

"Sono andata da Giletti perché si parlava di una cosa molto seria. Si parlava cioè di una morte di cui nessuno parla, quella di Imane Fadil. Invece dopo quello che è successo si parla solo di pompini e puttane".

A La Zanzara su Radio 24 Marysthelle Polanco, showgirl domenicana protagonista delle serate del bunga bunga, attacca Vittorio Sgarbi. “Sgarbi – dice - prende in giro gli italiani, non sa manco cosa dice. Dare della puttana a una donna vuol dire che ha problemi sessuali come un adolescente.

marysthell polanco

Un adolescente quando ha sedici anni può dire mi sono fatto questa, mi sono fatta una puttana, ma lui alla sua età...Rocco Siffredi che si è fatto non so quante donne, non ha mai dato della puttana a una donna. Né tanto meno ha parlato male di una donna. Perché Sgarbi ha fatto così? Perché lui non fa sesso, non fa l’amore, non trova una donna. E’ da tanto che non fa queste cose. Non scopa, assolutamente no…”.

marysthell polanco

Come fai a saperlo?: “Io so che non lo fa. Io lo conosco bene. E lui lo sa benissimo. Lui non ha niente, non ha potenza, e dice un sacco di bugie…Dice che non ha bisogno di nessuno, che lui non chiede favori…figuriamoci se non ha chiesto favori a Berlusconi…lui si è arrabbiato perché ho detto queste cose… Chiedeva favori come fanno tutti quelli che lavorano in televisione e lo chiamano. Berlusconi metteva in viva voce in sala e tu senti questi che chiedono di tutto…e lui chiedeva di tutto…Mediaset, programmi, quando faceva il sindaco…”.

vittorio sgarbi marysthell polanco

“Quello che mi fa tristezza – aggiunge - è che tu vai in una trasmissione dove si mette da parte questa ragazza, la Fadil, per parlare di Sgarbi. Lui viene lì, urla, non sa neanche cosa dice. Perché lui dice e si contraddice.

Prima sei brava, allegra, poi sei una puttana. Ma io non sono mai stata incriminata. Io non ho mai avuto problemi con la giustizia. Invece lui quanti reati ha commesso? Quante volte lo hanno condannato? Anche adesso io non sono ancora incriminata. E lui fa la predica a me? Essere una puttana pentita è un mio diritto, tutti hanno diritto di sbagliare”.

VITTORIO SGARBI

L’hai fatta la puttana sì o no?: “La mia vita è privata. E’ più puttana chi chiede favori e poi dice di no, o io che dico mi pento di aver detto bugie?”. Allora dici di aver raccontato bugie sul bunga bunga e le notti di Arcore?: “Prima ho mentito. Ma saranno i magistrati a decidere se mi sono prostituita o no. Io sono cambiata, mi sono pentita di tante cose, ed è giusto così. Sgarbi può dire quello che vuole, ma non mi interessa quello che dice lui. A lui non piace perché sa che io sto dicendo le cose come stanno. Non gli sta bene. Perché lui è vivo grazie a Berlusconi. Per quello è arrabbiato con me. Nessuno chiama puttana una donna per niente. Ci sarà un motivo, perché gli ha dato fastidio ciò che ho detto”.

marysthell polanco

Che vuol dire vivo grazie a Berlusconi?: “Non ho detto economicamente, le persone di grande business, di grande potere, non si aiutano con i soldi. Si aiutano con i favori”. Come campi?: “Io sono tranquilla. Sono sposata, ho una famiglia, sono in Svizzera, tranquilla. Faccio una vita normale, non una vita di lusso. Io prima lavoravo, dopo lo scandalo non lavoro più. All’epoca, ma questo è documentato, ho chiesto a Berlusconi se mi poteva aiutare con un contratto, perché non lavoro più. Non me l’ha fatto questo favore”. Ma alla fine sei stata a letto con Berlusconi o no?: “Lo diranno i magistrati, lo valuteranno loro quando sarò interrogata”.