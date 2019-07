“SI PULISCA LA BAVA, OGGI SI È GARANTITO L’OSSO QUOTIDIANO” – SUPER SCAZZO SU TWITTER TRA DIEGO FUSARO E DAVID PARENZO. IL FILOSOFO PUBBLICA UNA VIGNETTA SUL “BIECO OPERATO DEL PATRONATO COSMOPOLITICO” E IL GIORNALISTA SI INCAZZA: “SEI UN BIECO INDIVIDUO. USI GLI STESSI STEREOTIPI DELLA PROPAGANDA NAZISTA” – LA CONTRO-RISPOSTA: “QUEL RAGLIARE SCOMPOSTO, LEI È LA CATENA DEBOLE DEL GIORNALISMO, LE MANCA SOLO IL…”

Il bieco operato del padronato cosmopolitico racchiuso in un'immagine. pic.twitter.com/bAJ0tkp6uS — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) 23 luglio 2019 Sei davvero un bieco individuo.Hai usato gli stessi stereotipi della propaganda nazista degli anni 30. Sei una vergogna.Che schifo. pic.twitter.com/a1BKHd9SPQ — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) 23 luglio 2019

Da www.liberoquotidiano.it

diego fusaro

Botta e risposta al vetriolo quello tra Diego Fusaro e David Parenzo. Il filosofo ha infatti pubblicato una vignetta, commentata poi con la frase: "Il bieco operato del patronato cosmopolitico racchiuso in un'immagine". Vignetta che però non è andata giù al giornalista: "Sei davvero un bieco individuo. Hai usato gli stessi stereotipi della propaganda nazista degli anni 30. Sei una vergogna. Che schifo" ha replicato su Twitter.

DAVID PARENZO

Ma la discussione tra i due non si è arrestata: "Qual ragliare scomposto! Lei, amico mio, è vittima della neolingua orwelliana, che diffama come nazista chi lotta contro il colonialismo. Per lei sarebbe nazista financo Sankara. Lei è la catena debole del giornalismo italiano, le manca solo il cartello in fronte: il re è nudo" ha tuonato Fusaro seguito dalla risposta del conduttore di la7: "Detto in modo semplice, diretto e brachilogico: lei è un co****ne! Altro che neo lingua". Poi l'ultima parola è quella del filosofo: "Amico mio, lei si scompone oltremodo. Non è ragliando che appare più intelligente. Si pulisca la bava percolante dalle labbra e non sia sì rannuvolato: per oggi, col suo abbaiare a comando, si è garantito l'osso quotidiano. Domani è un altro giorno, domani è un altro abbaiare".

