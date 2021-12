“IL SIGNORE SILICONATO È VACCINATO? SE NO ME NE VADO” – DAGO SCATENATO A “NON È L’ARENA” FA IL PELO E IL CONTROPELO A GUIDO RUSSO, IL DENTISTA CHE SI È PRESENTATO ALL’HUB VACCINALE DI BIELLA CON UN BRACCIO IN SILICONE: “IO NON VOGLIO STARE CON UN NO VAX. QUESTO È UNO CHE HA TRUFFATO LO STATO” – L’ANALISI SUGLI ANTIVACCINISTI: “L’UOMO HA BISOGNO DI AVERE UN NEMICO. MA BISOGNA RICORDARE ALLA GENTE CHE SIAMO IN UNO STATO DI EMERGENZA” - SULLA LIBERAZIONE DI ZAKI: “SONO INTERVENUTI I SERVIZI AMERICANI, NON I NOSTRI...” - VIDEO

1. NON È L'ARENA VOLA CON IL DIBATTITO TRA DAGO E L'UOMO COL BRACCIO AL SILICONE. QUINTIPLICATI SCANZI-TRAVAGLIO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

dago a non e' l'arena 9

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 8 dicembre 2021 vedono un'impennata negli ascolti di Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti su La7. Il programma, che ieri ha visto infuriare una polemica tra Roberto D'Agostino e il dentista dal braccio al silicone Guido Russo, ha infatti totalizzato una media di 1.091.000 spettatori con il 6.6% di share, doppiando Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete4 (582.000 spettatori - 3.5% di share) e quintuplicando in percentuale Accordi e Disaccordi con Andrea Scanzi, Marco Travaglio e Luca Sommi sul Nove con i loro 305.000 spettatori e l'1.4% di share.

il dentista guido russo a non e' l'arena 1

All'arrivo nello studio di Non è l'Arena di Guido Russo - il dentista che al momento di vaccinarsi si è presentato con una protesi di silicone al braccio - Roberto D'Agostino ha minacciato di andarsene per protesta, sollevando un dibattito serrato riguardo al gesto che ha fatto discutere le istituzioni, il mondo scientifico, il web e l'opinione pubblica per giorni.

dago a non e' l'arena 6

La criticatissima presenza di Russo a Non è l'Arena va in controtendenza con la presa di posizione di Enrico Mentana, Direttore del TgLa7, che si è fregiato di non dare spazio ai no vax e anche con quella della Direttrice del Tg1 Monica Maggioni, seguendo invece la scia di quella più "ecumenica" di Bianca Berlinguer e del suo #Cartabianca su Rai3, dove no vax e no green pass come Maddalena Loy spopolano.

dago a non e' l'arena 5

2. NON È L'ARENA, ROBERTO D'AGOSTINO: "MA È QUELLO COL BRACCIO IN SILICONE? ME NE VADO". ENTRA GUIDO RUSSO, SI SCATENA IL CAOS

Da www.liberoquotidiano.it

Il "siliconato" entra in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena e Roberto D'Agostino minaccia di andarsene a tempo di record. Mister Dagospia non si trattiene parlando di Guido Russo, il dentista no vax di Biella che si è presentato all'hub vaccinale con una protesi di silicone sul braccio per farsi vaccinare (per finta) e ottenere così il Green pass senza farsi inoculare il siero. Una truffa che ha scatenato l'indignazione del mondo scientifico e delle istituzioni (la dottoressa Maria Rita Gismondo, ospite di Giletti, si è detta "offesa come medico") e la goffa auto-difesa del dentista: "La mia era una provocazione per sollevare il problema", ha detto da Giletti.

il dentista guido russo a non e' l'arena 1

D'Agostino si è indignato in via preventiva: "Il signore 'siliconato' è vaccinato? Se non è vaccinato me ne vado! Non voglio stare con un no-vax", ha minacciato Giletti mentre Russo assisteva alla scena guardando le inquadrature da dietro le quinte, pochi secondi prima di entrare per essere intervistato.

dago a non e' l'arena 2

"Se è entrato qua deve obbligatoriamente avere il Green pass. Tant'è che alcuni no vax non sono entrati qui, sono rimasti fuori perché non volevano fare nemmeno il tampone, come la Schilirò. Prima di dare giudizi, ascoltiamolo". "Se possiamo dare giudizi sull'Aifa - interviene polemicamente Gaia Tortora, giornalista del TgLa7 che con il direttore Enrico Mentana ha sancito la censura alle posizioni no vax - possiamo dare giudizi anche su chi fa una roba del genere eh...". "Avete dato", la rintuzza Giletti.

dago a non e' l'arena 16 il dentista guido russo a non e' l'arena 8 dago a non e' l'arena 15 il dentista guido russo a non e' l'arena 7 dago a non e' l'arena 7 il dentista guido russo a non e' l'arena 6 il dentista guido russo a non e' l'arena 5 dago a non e' l'arena 8 dago a non e' l'arena 14 dago a non e' l'arena 3 il dentista guido russo a non e' l'arena 4 dago a non e' l'arena 1 il dentista guido russo a non e' l'arena 3 dago a non e' l'arena 3 il dentista guido russo a non e' l'arena 2 dago a non e' l'arena 1 il dentista guido russo a non e' l'arena 1 dago a non e' l'arena 10 guido russo dago a non e' l'arena 11 dago a non e' l'arena 12 Guido Russo dago a non e' l'arena 13 dago a non e' l'arena 4